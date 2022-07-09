https://ria.ru/20220709/akkreditatsiya-1801459707.html

Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию

Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию - РИА Новости, 09.07.2022

Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию

Мелитопольский государственный университет в ближайшее время может получить аккредитацию РФ, сказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе вручения... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:18

2022-07-09T20:18

2022-07-09T20:18

специальная военная операция на украине

образование - общество

запорожская область

энергодар

мелитополь

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ЭНЕРГОДАР, 9 июл - РИА Новости. Мелитопольский государственный университет в ближайшее время может получить аккредитацию РФ, сказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе вручения аттестатов выпускникам одной из школ Энергодара."Многие хотят поступить в Мелитопольский государственный университет. В ближайшее время пройдет процесс аккредитации Мелитопольского государственного университета", - сказал Кравцов, обращаясь со сцены во время вручения аттестатов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220709/yazyk-1801458352.html

запорожская область

энергодар

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, запорожская область, энергодар, мелитополь