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Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию
Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию - РИА Новости, 09.07.2022
Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию
Мелитопольский государственный университет в ближайшее время может получить аккредитацию РФ, сказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе вручения... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:18
2022-07-09T20:18
специальная военная операция на украине
образование - общество
запорожская область
энергодар
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ЭНЕРГОДАР, 9 июл - РИА Новости. Мелитопольский государственный университет в ближайшее время может получить аккредитацию РФ, сказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе вручения аттестатов выпускникам одной из школ Энергодара."Многие хотят поступить в Мелитопольский государственный университет. В ближайшее время пройдет процесс аккредитации Мелитопольского государственного университета", - сказал Кравцов, обращаясь со сцены во время вручения аттестатов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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запорожская область
энергодар
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образование - общество, запорожская область, энергодар, мелитополь
20:18 09.07.2022
 
Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию

Кравцов: Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 9 июл - РИА Новости. Мелитопольский государственный университет в ближайшее время может получить аккредитацию РФ, сказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе вручения аттестатов выпускникам одной из школ Энергодара.
"Многие хотят поступить в Мелитопольский государственный университет. В ближайшее время пройдет процесс аккредитации Мелитопольского государственного университета", - сказал Кравцов, обращаясь со сцены во время вручения аттестатов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Выпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в общеобразовательной школе № 15 в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбразование - ОбществоЗапорожская областьЭнергодарМелитополь
 
 
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