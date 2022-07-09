https://ria.ru/20220709/akkreditatsiya-1801459707.html
Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию
Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию - РИА Новости, 09.07.2022
Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию
Мелитопольский государственный университет в ближайшее время может получить аккредитацию РФ, сказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе вручения... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:18
2022-07-09T20:18
2022-07-09T20:18
специальная военная операция на украине
образование - общество
запорожская область
энергодар
мелитополь
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ЭНЕРГОДАР, 9 июл - РИА Новости. Мелитопольский государственный университет в ближайшее время может получить аккредитацию РФ, сказал министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе вручения аттестатов выпускникам одной из школ Энергодара."Многие хотят поступить в Мелитопольский государственный университет. В ближайшее время пройдет процесс аккредитации Мелитопольского государственного университета", - сказал Кравцов, обращаясь со сцены во время вручения аттестатов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220709/yazyk-1801458352.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, запорожская область, энергодар, мелитополь
Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию
Кравцов: Мелитопольский университет может скоро получить российскую аккредитацию