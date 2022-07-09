https://ria.ru/20220709/abe-1801365328.html

СМИ сообщили подробности об убийце Абэ

СМИ сообщили подробности об убийце Абэ - РИА Новости, 09.07.2022

СМИ сообщили подробности об убийце Абэ

Арестованный по обвинению в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил, что таким образом хотел выступить против некой... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T04:21

2022-07-09T04:21

2022-07-09T04:21

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синдзо абэ

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

япония

токио

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ТОКИО, 9 июл — РИА Новости. Арестованный по обвинению в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил, что таким образом хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежал погибший политик.О какой именно группировке идет речь, не уточняется.Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу, 8 июля, около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. После второго выстрела Абэ упал. В ходе нападения он получил несколько огнестрельных ранений, что вызвало обильное кровотечение.Как сообщали медики, Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нары в 12.20 по местному времени (6.20 мск). Его смерть зафиксирована в 17.03 по местному времени (11.03 мск). Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Политику было 67 лет.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801280800.html

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в мире, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ, япония, токио