https://ria.ru/20220708/zhivotnye-1801183795.html
В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных
В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных - РИА Новости, 08.07.2022
В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных
Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных внесен в правительство РФ для получения официального отзыва, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:56
2022-07-08T12:56
2022-07-08T13:34
общество
россия
владимир путин
правительство рф
владимир бурматов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных внесен в правительство РФ для получения официального отзыва, сообщил РИА Новости первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Направил в правительство на получение официального отзыва отдельный законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных", - сказал он.Он уточнил, что законопроект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина."Было поручение президента правительству это сделать до декабря еще прошлого года, это поручение не было исполнено, в итоге мы попытались это сделать своими поправками, поправки также не были поддержаны коллегами", - отметил он.
https://ria.ru/20220426/zhivotnye-1785432370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, правительство рф, владимир бурматов
12:56 08.07.2022 (обновлено: 13:34 08.07.2022)
В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных
Депутат ГД Бурматов: в правительство внесли проект об идентификации домашних животных
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных внесен в правительство РФ для получения официального отзыва, сообщил РИА Новости первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
"Направил в правительство на получение официального отзыва отдельный законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных", - сказал он.
Он уточнил, что законопроект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина
.
"Было поручение президента правительству это сделать до декабря еще прошлого года, это поручение не было исполнено, в итоге мы попытались это сделать своими поправками, поправки также не были поддержаны коллегами", - отметил он.