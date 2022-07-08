https://ria.ru/20220708/zhivotnye-1801183795.html

В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных

В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных - РИА Новости, 08.07.2022

В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных

Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных внесен в правительство РФ для получения официального отзыва, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:56

2022-07-08T12:56

2022-07-08T13:34

общество

россия

владимир путин

правительство рф

владимир бурматов

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных внесен в правительство РФ для получения официального отзыва, сообщил РИА Новости первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Направил в правительство на получение официального отзыва отдельный законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных", - сказал он.Он уточнил, что законопроект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина."Было поручение президента правительству это сделать до декабря еще прошлого года, это поручение не было исполнено, в итоге мы попытались это сделать своими поправками, поправки также не были поддержаны коллегами", - отметил он.

https://ria.ru/20220426/zhivotnye-1785432370.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, владимир путин, правительство рф, владимир бурматов