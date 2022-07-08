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В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных - РИА Новости, 08.07.2022
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В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных
В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных - РИА Новости, 08.07.2022
В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных
Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных внесен в правительство РФ для получения официального отзыва, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:56
2022-07-08T13:34
общество
россия
владимир путин
правительство рф
владимир бурматов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных внесен в правительство РФ для получения официального отзыва, сообщил РИА Новости первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов."Направил в правительство на получение официального отзыва отдельный законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных", - сказал он.Он уточнил, что законопроект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина."Было поручение президента правительству это сделать до декабря еще прошлого года, это поручение не было исполнено, в итоге мы попытались это сделать своими поправками, поправки также не были поддержаны коллегами", - отметил он.
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общество, россия, владимир путин, правительство рф, владимир бурматов
12:56 08.07.2022 (обновлено: 13:34 08.07.2022)
 
В правительство внесли проект об учете и идентификации домашних животных

Депутат ГД Бурматов: в правительство внесли проект об идентификации домашних животных

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных внесен в правительство РФ для получения официального отзыва, сообщил РИА Новости первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
"Направил в правительство на получение официального отзыва отдельный законопроект о добровольном учете и идентификации домашних животных", - сказал он.
Он уточнил, что законопроект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
"Было поручение президента правительству это сделать до декабря еще прошлого года, это поручение не было исполнено, в итоге мы попытались это сделать своими поправками, поправки также не были поддержаны коллегами", - отметил он.
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