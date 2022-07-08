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Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 08.07.2022
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Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу"
Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии механизмы ООН по урегулированию зерновой... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:29
2022-07-08T10:31
в мире
россия
турция
украина
оон
мевлют чавушоглу
сергей лавров
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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии механизмы ООН по урегулированию зерновой проблемы.Ранее глава МО Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Мы обсудили, что можем сделать в рамках предлагаемого механизма ООН. Находимся в постоянной связи с генсеком ООН, с украинской стороной по этому поводу. Вчера у меня был телефонный разговор с моим украинским коллегой", - сказал Чавушоглу журналистам. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220707/sudno-1800932742.html
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в мире, россия, турция, украина, оон, мевлют чавушоглу, сергей лавров
10:29 08.07.2022 (обновлено: 10:31 08.07.2022)
 
Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу"

Чавушоглу заявил, что обсудил с Лавровым механизмы ООН по "зерновому вопросу"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии механизмы ООН по урегулированию зерновой проблемы.
Ранее глава МО Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
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"Мы обсудили, что можем сделать в рамках предлагаемого механизма ООН. Находимся в постоянной связи с генсеком ООН, с украинской стороной по этому поводу. Вчера у меня был телефонный разговор с моим украинским коллегой", - сказал Чавушоглу журналистам. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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В миреРоссияТурцияУкраинаООНМевлют ЧавушоглуСергей Лавров
 
 
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