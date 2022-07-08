10:29 08.07.2022 (обновлено: 10:31 08.07.2022)
Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу"
Чавушоглу заявил, что обсудил с Лавровым механизмы ООН по "зерновому вопросу"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии механизмы ООН по урегулированию зерновой проблемы.
Ранее глава МО Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
"Мы обсудили, что можем сделать в рамках предлагаемого механизма ООН. Находимся в постоянной связи с генсеком ООН, с украинской стороной по этому поводу. Вчера у меня был телефонный разговор с моим украинским коллегой", - сказал Чавушоглу журналистам. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
23 мая, 08:00От России требуют кормить весь мир бесплатно