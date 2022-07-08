https://ria.ru/20220708/zerno-1801136628.html

Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу"

Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу" - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили механизмы ООН по "зерновому вопросу"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии механизмы ООН по урегулированию зерновой... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:29

2022-07-08T10:29

2022-07-08T10:31

в мире

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мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Индонезии механизмы ООН по урегулированию зерновой проблемы.Ранее глава МО Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Мы обсудили, что можем сделать в рамках предлагаемого механизма ООН. Находимся в постоянной связи с генсеком ООН, с украинской стороной по этому поводу. Вчера у меня был телефонный разговор с моим украинским коллегой", - сказал Чавушоглу журналистам. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220707/sudno-1800932742.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, турция, украина, оон, мевлют чавушоглу, сергей лавров