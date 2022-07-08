https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html
Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну
Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:39
2022-07-08T08:39
2022-07-08T09:01
в мире
украина
средиземное море
россия
сергей лавров
турция
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна."Украина должна, если речь об украинском зерне, она должна разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря, Украина -Россия -Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов и далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом", - указал министр.
https://ria.ru/20220707/spetsoperatsiya-1801084553.html
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в мире, украина, средиземное море, россия, сергей лавров, турция
08:39 08.07.2022 (обновлено: 09:01 08.07.2022)
Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну
Лавров: Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна