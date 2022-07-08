https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html

Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну

Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:39

2022-07-08T08:39

2022-07-08T09:01

в мире

украина

средиземное море

россия

сергей лавров

турция

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна."Украина должна, если речь об украинском зерне, она должна разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря, Украина -Россия -Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов и далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом", - указал министр.

https://ria.ru/20220707/spetsoperatsiya-1801084553.html

украина

средиземное море

россия

турция

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в мире, украина, средиземное море, россия, сергей лавров, турция