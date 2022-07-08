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Костромской губернатор рассказал о приоритетах в здравоохранении региона - РИА Новости, 08.07.2022
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https://ria.ru/20220708/zdravookhranenie-1801256394.html
Костромской губернатор рассказал о приоритетах в здравоохранении региона
Костромской губернатор рассказал о приоритетах в здравоохранении региона - РИА Новости, 08.07.2022
Костромской губернатор рассказал о приоритетах в здравоохранении региона
Развитие онкологической службы в Костромской области является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения, количество летальных случаев в этом... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:53
2022-07-08T15:53
костромская область
общество
костромская область
кострома
москва
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КОСТРОМА, 8 июл – РИА Новости. Развитие онкологической службы в Костромской области является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения, количество летальных случаев в этом году снизилось на 1,3%, сообщил губернатор Сергей Ситников в ходе отчета перед депутатами региональной думы."Развитие онкологической службы в Костромской области является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения. Объёмы финансирования программы борьбы с онкозаболеваниями увеличены в четыре раза... Итогом этой работы должно стать раннее выявление, своевременное лечение и снижение смертности от онкозаболеваний. В прошлом году мы уже наблюдаем снижение случаев летальности больных с онкозаболеваниями на 1,3%", - сказал Ситников.В числе ключевых событий он назвал открытие в Костроме современного онкологического центра и центра амбулаторной онкологической помощи, работу по организации центра диагностики на базе Шарьинской окружной больницы.Как отметил РИА Новости главный врач Костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян, создание системы онкопомощи в регионе - личная заслуга губернатора.По его словам, в службе почти в два раза увеличилось количество работников. В открытом в июне центре амбулаторной онкологической помощи созданы комфортные условия как для персонала, так и для пациентов. "Сейчас центр работает на полную мощность. Плотно сотрудничаем с федеральными и национальными исследовательскими центрами. Проводим телеконсультации с нашими коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга. Для пациентов это очень хорошая возможность. За пределы региона выезжать не нужно", - подчеркнул главврач.Он отметил, что в настоящее время решается вопрос по выделению средств на создание специализированных паллиативных коек, а также открытию центра амбулаторной онкологической помощи в Галиче. В современный онкологический центр, который открылся в прошлом году, приезжают лечиться пациенты со всей России."К нам приезжают пациенты из многих регионов на технологически сложное лечение... Это говорит о многом. Мы оказываем высокотехнологичную помощь. В нашем центре современнейшее оборудование, благодаря которому мы можем воздействовать на опухоль без разреза... Конечно, без активной позиции Сергея Константиновича вряд ли сдвинулся с мертвой точки вопрос о строительстве центров. Наш регион среди восьми субъектов страны вошел в программу развития онкологической службы... Мы получили средства на строительство инфраструктурных объектов. При этом все построили очень быстро. Сейчас у нас есть все инструменты не только для эффективного лечения, но и для профилактики, раннего выявления заболеваний", - отметил Унгурян.
https://ria.ru/20220622/zdravookhranenie-1797406783.html
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общество, костромская область, кострома, москва
15:53 08.07.2022
 
Костромской губернатор рассказал о приоритетах в здравоохранении региона

Костромской губернатор: развитие онкослужбы — приоритет здравоохранения региона

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРека Волга в Костроме
Река Волга в Костроме - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Река Волга в Костроме. Архивное фото
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КОСТРОМА, 8 июл – РИА Новости. Развитие онкологической службы в Костромской области является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения, количество летальных случаев в этом году снизилось на 1,3%, сообщил губернатор Сергей Ситников в ходе отчета перед депутатами региональной думы.
"Развитие онкологической службы в Костромской области является одним из приоритетных направлений системы здравоохранения. Объёмы финансирования программы борьбы с онкозаболеваниями увеличены в четыре раза... Итогом этой работы должно стать раннее выявление, своевременное лечение и снижение смертности от онкозаболеваний. В прошлом году мы уже наблюдаем снижение случаев летальности больных с онкозаболеваниями на 1,3%", - сказал Ситников.
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В числе ключевых событий он назвал открытие в Костроме современного онкологического центра и центра амбулаторной онкологической помощи, работу по организации центра диагностики на базе Шарьинской окружной больницы.
Как отметил РИА Новости главный врач Костромского онкологического диспансера Владимир Унгурян, создание системы онкопомощи в регионе - личная заслуга губернатора.
"Я в должности главного врача с февраля 2016 года, и за это время онкологическая служба региона сделала большой рывок вперед. В этом очень большая заслуга администрации области и лично Сергея Константиновича Ситникова. Я знаю, что наш губернатор уделяет очень серьезное внимание сфере здравоохранения. И не только онкологической службе. Знает особенности нашей отрасли не понаслышке", - сказал Унгурян.
По его словам, в службе почти в два раза увеличилось количество работников. В открытом в июне центре амбулаторной онкологической помощи созданы комфортные условия как для персонала, так и для пациентов. "Сейчас центр работает на полную мощность. Плотно сотрудничаем с федеральными и национальными исследовательскими центрами. Проводим телеконсультации с нашими коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга. Для пациентов это очень хорошая возможность. За пределы региона выезжать не нужно", - подчеркнул главврач.
Он отметил, что в настоящее время решается вопрос по выделению средств на создание специализированных паллиативных коек, а также открытию центра амбулаторной онкологической помощи в Галиче. В современный онкологический центр, который открылся в прошлом году, приезжают лечиться пациенты со всей России.
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"К нам приезжают пациенты из многих регионов на технологически сложное лечение... Это говорит о многом. Мы оказываем высокотехнологичную помощь. В нашем центре современнейшее оборудование, благодаря которому мы можем воздействовать на опухоль без разреза... Конечно, без активной позиции Сергея Константиновича вряд ли сдвинулся с мертвой точки вопрос о строительстве центров. Наш регион среди восьми субъектов страны вошел в программу развития онкологической службы... Мы получили средства на строительство инфраструктурных объектов. При этом все построили очень быстро. Сейчас у нас есть все инструменты не только для эффективного лечения, но и для профилактики, раннего выявления заболеваний", - отметил Унгурян.
 
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