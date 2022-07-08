Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/zapad-1801113771.html
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу
Если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:31
2022-07-08T08:47
в мире
россия
европа
сергей лавров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_0d27845cd2db3137e1eaf19ba8bb92fa.jpg
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220707/putin-1801063400.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30eeee45a8f181e83393376cefb5c863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сергей лавров, украина
08:31 08.07.2022 (обновлено: 08:47 08.07.2022)
 
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу

Лавров: если Запад хочет победить Россию на поле боя в Украине, то говорить не о чем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания "двадцатки".
Президент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 20:51
"Россия не нужна Западу": Путин выступил на встрече с лидерами фракций
 
В миреРоссияЕвропаСергей ЛавровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала