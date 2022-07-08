https://ria.ru/20220708/zapad-1801113771.html

Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу

Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу - РИА Новости, 08.07.2022

Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу

Если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:31

2022-07-08T08:31

2022-07-08T08:47

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220707/putin-1801063400.html

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в мире, россия, европа, сергей лавров, украина