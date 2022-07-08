https://ria.ru/20220708/zapad-1801113771.html
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу - РИА Новости, 08.07.2022
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу
Если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:31
2022-07-08T08:31
2022-07-08T08:47
в мире
россия
европа
сергей лавров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_0d27845cd2db3137e1eaf19ba8bb92fa.jpg
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20220707/putin-1801063400.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30eeee45a8f181e83393376cefb5c863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, сергей лавров, украина
08:31 08.07.2022 (обновлено: 08:47 08.07.2022)
Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу
Лавров: если Запад хочет победить Россию на поле боя в Украине, то говорить не о чем