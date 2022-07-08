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Совфед одобрил закон о создании банка данных экстремистских материалов - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон о создании банка данных экстремистских материалов
Совфед одобрил закон о создании банка данных экстремистских материалов - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о создании банка данных экстремистских материалов
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, предусматривающий создание в России банка данных экстремистских материалов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:46
2022-07-08T14:47
общество
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, предусматривающий создание в России банка данных экстремистских материалов.Ожидается, что такой банк поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.Закон предусматривает, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими.В целях обеспечения деятельности власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими.Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда.Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации сведения предоставляют МВД России, Росфинмониторинг, ФНС России, Пенсионный фондом РФ и органы прокуратуры.
https://realty.ria.ru/20220708/sf-1801215652.html
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общество, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии)
14:46 08.07.2022 (обновлено: 14:47 08.07.2022)
 
Совфед одобрил закон о создании банка данных экстремистских материалов

Совет Федерации одобрил закон о создании в России банка данных экстремистских материалов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, предусматривающий создание в России банка данных экстремистских материалов.
Ожидается, что такой банк поможет повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 14:17
Совет Федерации повысил порог контроля операций с деньгами и недвижимостью
Закон предусматривает, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими.
В целях обеспечения деятельности власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими.
Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда.
Для ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации сведения предоставляют МВД России, Росфинмониторинг, ФНС России, Пенсионный фондом РФ и органы прокуратуры.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 12:41
Послу Великобритании в Москве запретили посещать Совет Федерации
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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