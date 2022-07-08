08:16 08.07.2022 (обновлено: 09:16 08.07.2022)
В Антикоррупционном комитете предложили вернуть статью о вредительстве
Сенатор Клишас: антикоррупционный комитет предложил вернуть в УК статью о вредительстве
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Национальный антикоррупционный комитет России предложил вернуть в УК РФ статью о вредительстве, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Сенатор опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее обращение, подписанное руководителем постоянной комиссии СПЧ, председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
В письме отмечается, что на сегодняшний день в российском законодательстве "отсутствует понятие вреда и трудноопределимого материального ущерба" в отношении как национальной, так и экономической безопасности. "Фактически должностные лица, ответственные за недобросовестное выполнение своих обязанностей, повлекшее снижение обороноспособности страны, негативное влияние на внутренние промышленные и финансовые рынки, срыв государственного заказа, и т.д. и т.п., не могут быть привлечены к ответственности в случае отсутствия прямого материального ущерба", - говорится в обращении.
В качестве примера комитет приводит "практическую ситуацию", при которой "из-за неэффективного выполнения программы импортозамещения и введенных против нашей страны санкций, из-за отсутствия конкретных компонентов российская оборонная отрасль лишилась возможности производства стратегического вооружения, которое может оказать прямое влияние на ситуацию" со спецоперацией на Украине. При этом лица, ответственные за выполнение конкретной задачи, не совершили хищения либо злоупотреблений, однако их "управленческая позиция нанесла значительный вред обороноспособности страны".
В связи с этим комитет предлагает "рассмотреть возможность возвращения в Уголовный кодекс РФ состава "вредительство".
"Суть предложения в письме Н.А.К. в том, что некомпетентность чиновников, которая ведет к угрозам для страны, тоже основания для привлечении этих лиц к уголовной ответственности. Предложение как минимум заслуживает серьезного обсуждения. Когда смотришь на "успехи" наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так", - написал Клишас, комментируя предложение.