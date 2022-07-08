https://ria.ru/20220708/zakon-1801112415.html

В Антикоррупционном комитете предложили вернуть статью о вредительстве

В Антикоррупционном комитете предложили вернуть статью о вредительстве - РИА Новости, 08.07.2022

В Антикоррупционном комитете предложили вернуть статью о вредительстве

Национальный антикоррупционный комитет России предложил вернуть в УК РФ статью о вредительстве, сообщил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:16

2022-07-08T08:16

2022-07-08T09:16

общество

россия

кирилл кабанов

украина

национальный антикоррупционный комитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Национальный антикоррупционный комитет России предложил вернуть в УК РФ статью о вредительстве, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Сенатор опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее обращение, подписанное руководителем постоянной комиссии СПЧ, председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.В письме отмечается, что на сегодняшний день в российском законодательстве "отсутствует понятие вреда и трудноопределимого материального ущерба" в отношении как национальной, так и экономической безопасности. "Фактически должностные лица, ответственные за недобросовестное выполнение своих обязанностей, повлекшее снижение обороноспособности страны, негативное влияние на внутренние промышленные и финансовые рынки, срыв государственного заказа, и т.д. и т.п., не могут быть привлечены к ответственности в случае отсутствия прямого материального ущерба", - говорится в обращении.В качестве примера комитет приводит "практическую ситуацию", при которой "из-за неэффективного выполнения программы импортозамещения и введенных против нашей страны санкций, из-за отсутствия конкретных компонентов российская оборонная отрасль лишилась возможности производства стратегического вооружения, которое может оказать прямое влияние на ситуацию" со спецоперацией на Украине. При этом лица, ответственные за выполнение конкретной задачи, не совершили хищения либо злоупотреблений, однако их "управленческая позиция нанесла значительный вред обороноспособности страны".В связи с этим комитет предлагает "рассмотреть возможность возвращения в Уголовный кодекс РФ состава "вредительство".

https://ria.ru/20220706/zakon-1800703211.html

https://ria.ru/20220706/gosduma-1800702583.html

https://ria.ru/20220706/zakon-1800709574.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, кирилл кабанов, украина, национальный антикоррупционный комитет