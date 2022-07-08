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Совфед разрешил Росфинмониторингу запрашивать сведения из ЗАГСа
Совфед разрешил Росфинмониторингу запрашивать сведения из ЗАГСа - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед разрешил Росфинмониторингу запрашивать сведения из ЗАГСа
Сенаторы одобрили закон, который позволит Росфинмониторингу запрашивать сведения о гражданах из Единого государственного реестра записей актов гражданского... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:09
2022-07-08T20:09
2022-07-08T20:09
общество
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который позволит Росфинмониторингу запрашивать сведения о гражданах из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).Документ позволит обеспечить Росфинмониторинг сведениями, необходимыми для исполнения возложенных на него полномочий, и повысить эффективность их реализации, а также окажет положительное влияние на достижение целей, определенных государственной программой РФ в части подпрограммы "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в пояснительных документах.Служба, в частности, отвечает за формирование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.В соответствии с документом также расширяется перечень содержащихся в ЕГР ЗАГС сведений, которые передаются избирательным комиссиям. В него включены сведения о госрегистрации рождения, о внесении исправлений или изменений в записи актов о рождении, сведения о госрегистрации смерти.
https://ria.ru/20220708/arenda-1801326294.html
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общество, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Совфед разрешил Росфинмониторингу запрашивать сведения из ЗАГСа
Совфед разрешил Росфинмониторингу запрашивать сведения о гражданах из ЗАГСа