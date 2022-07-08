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В Смоленске задержали мужчину, призывавшего к расправе над чиновниками - РИА Новости, 08.07.2022
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В Смоленске задержали мужчину, призывавшего к расправе над чиновниками
В Смоленске задержали мужчину, призывавшего к расправе над чиновниками - РИА Новости, 08.07.2022
В Смоленске задержали мужчину, призывавшего к расправе над чиновниками
Мужчина, призывавший в соцсетях к расправе над чиновниками, задержан в Смоленской области, сообщает региональное УФСБ России. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:12
2022-07-08T17:12
россия
происшествия
смоленская область
смоленск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика саха (якутия)
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БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Мужчина, призывавший в соцсетях к расправе над чиновниками, задержан в Смоленской области, сообщает региональное УФСБ России."УФСБ России по Смоленской области пресечена противоправная деятельность 44-летнего уроженца республики Саха, обратившегося к смолянам с призывом силовым методом расправляться с представителями исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении.Отмечается, что в комментариях под постами в популярных региональных пабликах мужчина предлагал скооперироваться и учинить жестокую расправу над государственными деятелями. Подобные записи он размещал в социальных сетях несколько десятков раз.Мужчина при задержании пытался скрыться от оперативников, но его доставили в управление. Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".
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россия
смоленская область
смоленск
республика саха (якутия)
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россия, происшествия, смоленская область, смоленск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика саха (якутия)
17:12 08.07.2022
 
В Смоленске задержали мужчину, призывавшего к расправе над чиновниками

В Смоленске задержали мужчину, призывавшего в соцсетях к расправе над чиновниками

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России во время задержания
Сотрудники ФСБ России во время задержания - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ России во время задержания. Архивное фото
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БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Мужчина, призывавший в соцсетях к расправе над чиновниками, задержан в Смоленской области, сообщает региональное УФСБ России.
"УФСБ России по Смоленской области пресечена противоправная деятельность 44-летнего уроженца республики Саха, обратившегося к смолянам с призывом силовым методом расправляться с представителями исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в комментариях под постами в популярных региональных пабликах мужчина предлагал скооперироваться и учинить жестокую расправу над государственными деятелями. Подобные записи он размещал в социальных сетях несколько десятков раз.
Мужчина при задержании пытался скрыться от оперативников, но его доставили в управление. Возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".
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РоссияПроисшествияСмоленская областьСмоленскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Саха (Якутия)
 
 
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