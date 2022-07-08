16:46 08.07.2022 (обновлено: 17:45 08.07.2022)
В Калининградской области задержали экс-главу Агентства по делам молодежи
СК задержал экс-главу Агентства по делам молодежи Калининградской области Калиновского
© Фото : СК РФ по Калининградской областиБывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский
Бывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский
КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Бывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский подозревается в получении полумиллионной взятки, он задержан, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
"Следователями регионального управления СКР в отношении бывшего руководителя Агентства по делам молодежи Калининградской области Дениса Калиновского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, максимальная санкция – 12 лет лишения свободы – ред.)", - информируют в СК.
По версии следствия, в мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц Всероссийского конкурса молодежных проектов содействие в получении федерального гранта в виде субсидии в 2 миллиона рублей из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Взамен на денежное вознаграждение он дал указание сотрудникам регионального Центра молодежи выступить в качестве партнера проекта и содействовать в его реализации, полагает СК.
"Сумма полученной Калиновским взятки, по данным следствия, составила 449 600 рублей", - добавили в следствии.
В ближайшее время Калиновскому предъявят обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.