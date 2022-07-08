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В Калининградской области задержали экс-главу Агентства по делам молодежи - РИА Новости, 08.07.2022
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В Калининградской области задержали экс-главу Агентства по делам молодежи
В Калининградской области задержали экс-главу Агентства по делам молодежи - РИА Новости, 08.07.2022
В Калининградской области задержали экс-главу Агентства по делам молодежи
Бывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский подозревается в получении полумиллионной взятки, он задержан, сообщили РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:46
2022-07-08T17:45
россия
происшествия
калининградская область
черняховск
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Бывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский подозревается в получении полумиллионной взятки, он задержан, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону."Следователями регионального управления СКР в отношении бывшего руководителя Агентства по делам молодежи Калининградской области Дениса Калиновского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, максимальная санкция – 12 лет лишения свободы – ред.)", - информируют в СК.По версии следствия, в мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц Всероссийского конкурса молодежных проектов содействие в получении федерального гранта в виде субсидии в 2 миллиона рублей из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Взамен на денежное вознаграждение он дал указание сотрудникам регионального Центра молодежи выступить в качестве партнера проекта и содействовать в его реализации, полагает СК."Сумма полученной Калиновским взятки, по данным следствия, составила 449 600 рублей", - добавили в следствии.В ближайшее время Калиновскому предъявят обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20220701/vzyatki-1799644868.html
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россия
калининградская область
черняховск
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россия, происшествия, калининградская область, черняховск, следственный комитет россии (ск рф), калининград
16:46 08.07.2022 (обновлено: 17:45 08.07.2022)
 
В Калининградской области задержали экс-главу Агентства по делам молодежи

СК задержал экс-главу Агентства по делам молодежи Калининградской области Калиновского

© Фото : СК РФ по Калининградской областиБывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский
Бывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : СК РФ по Калининградской области
Бывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Бывший руководитель Агентства по делам молодежи Калининградской области Денис Калиновский подозревается в получении полумиллионной взятки, он задержан, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
"Следователями регионального управления СКР в отношении бывшего руководителя Агентства по делам молодежи Калининградской области Дениса Калиновского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, максимальная санкция – 12 лет лишения свободы – ред.)", - информируют в СК.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки
По версии следствия, в мае 2020 года Калиновский предложил одной из участниц Всероссийского конкурса молодежных проектов содействие в получении федерального гранта в виде субсидии в 2 миллиона рублей из федерального бюджета на создание арт-пространства на базе замка Инстербург в Черняховске. Взамен на денежное вознаграждение он дал указание сотрудникам регионального Центра молодежи выступить в качестве партнера проекта и содействовать в его реализации, полагает СК.
"Сумма полученной Калиновским взятки, по данным следствия, составила 449 600 рублей", - добавили в следствии.
В ближайшее время Калиновскому предъявят обвинение, будет решен вопрос об избрании меры пресечения.
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