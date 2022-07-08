https://ria.ru/20220708/yod-1801347499.html

В России подорожал йод

В России подорожал йод - РИА Новости, 08.07.2022

В России подорожал йод

Цена на йод в РФ в июне выросла на 7,7% по сравнению с маем, афобазол подешевел на 2,9%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:21

2022-07-08T21:21

2022-07-08T21:21

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цена на йод в РФ в июне выросла на 7,7% по сравнению с маем, афобазол подешевел на 2,9%, следует из данных Росстата."Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем снизились на 0,5%, в том числе канефрон Н – на 3,8%, афобазол – на 2,9%, синупрет – на 2,7%, магне В6 – на 2,0%, нимесулид, левомеколь – на 1,8%, алмагель – на 1,7%, аципол, эссенциале форте Н, эргоферон – на 1,6%, ренгалин – на 1,4%, нафазолин, комбинированные анальгетики – на 1,3%, энтеросгель – на 1,2%, поливитамины – на 1,1%, флуоцинолона ацетонид – на 0,8%, корвалол – на 0,7%", - сообщает ведомство.В свою очередь, лекарственные препараты из списка ЖНВЛП подешевели. В частности, цена на гриппферон – на 2,6%, супрастин, ацетилцистеин (АЦЦ) – на 2,4%, колекальциферол (витамин Д3) – на 2,2%, ксарелто – на 1,8%, эналаприл – на 1,6%, фосфоглив – на 1,5%, ингавирин, омепразол – на 1,4%, умифеновир (арбидол), бисакодил – на 1,3%, панкреатин – на 1,2%, цефтриаксон, осельтамивир (номидес) – на 1,1%, ксилометазолин (галазолин), бисопролол – на 1,0%. Цены на перекись водорода выросли на 1,2%."Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели: термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 2,1%, термометры медицинские электронные – на 1,2%, аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,9%. В то же время выросли цены на вату отечественную – на 1,8%, шприцы одноразовые – на 1,4%, корригирующие очки – на 0,9%", - сообщает Росстат.

https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)