https://ria.ru/20220708/xiaomi-1801249521.html
Суперфлагман Xiaomi 12S Ultra стал доступен
Суперфлагман Xiaomi 12S Ultra стал доступен - РИА Новости, 08.07.2022
Суперфлагман Xiaomi 12S Ultra стал доступен
Первым рынком, где начались продажи флагманского смартфона "предельных возможностей" Xiaomi, стал Китай. Xiaomi 12S Ultra появился на главных торговых площадках РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:38
2022-07-08T15:38
2022-07-08T15:38
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Первым рынком, где начались продажи флагманского смартфона "предельных возможностей" Xiaomi, стал Китай. Xiaomi 12S Ultra появился на главных торговых площадках Поднебесной.Смартфон получил 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200 x 1440 пикселей. Он поддерживает интеллектуальную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Xiaomi Mi 12S Ultra дали топовую платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1 и аккумулятором емкостью 4860 мАч. Смартфон поддерживает 67-ваттную проводную зарядку, беспроводную мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.Xiaomi позиционирует модель 12S Ultra, как ультимативный камерофон. Главный сенсор физическим размером в дюйм и разрешением 50 Мп разработан в сотрудничестве с Sony. Все объективы поддерживают запись видео в качестве 8K.Базовая версия устройства, получившая 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, оценена в 6 000 юаней (59 000 рублей). Топовый вариант 12/512 ГБ обойдется в 7 000 юаней (65 000 рублей). О сроках вывода новинки на глобальный рынок пока не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, xiaomi inc
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Первым рынком, где начались продажи флагманского смартфона "предельных возможностей" Xiaomi, стал Китай. Xiaomi 12S Ultra появился
на главных торговых площадках Поднебесной.
Смартфон получил 6,73-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200 x 1440 пикселей. Он поддерживает интеллектуальную частоту обновления от 1 до 120 Гц. Xiaomi Mi 12S Ultra дали топовую платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1 и аккумулятором емкостью 4860 мАч. Смартфон поддерживает 67-ваттную проводную зарядку, беспроводную мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.
Xiaomi позиционирует модель 12S Ultra, как ультимативный камерофон. Главный сенсор физическим размером в дюйм и разрешением 50 Мп разработан в сотрудничестве с Sony. Все объективы поддерживают запись видео в качестве 8K.
Базовая версия устройства, получившая 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, оценена в 6 000 юаней (59 000 рублей). Топовый вариант 12/512 ГБ обойдется в 7 000 юаней (65 000 рублей). О сроках вывода новинки на глобальный рынок пока не сообщается.