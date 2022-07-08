https://ria.ru/20220708/wildberries-1801228849.html

Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом

Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом - РИА Новости, 08.07.2022

Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом

Маркетплейс Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом: теперь такие объявления будут удаляться после анализа на основе... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:57

2022-07-08T14:57

2022-07-08T14:57

технологии

россия

wildberries

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155119/50/1551195014_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_82cf07d65440bc7b45fe9ef9746ff51a.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries запустил автоматизированную систему для борьбы с контрафактом: теперь такие объявления будут удаляться после анализа на основе искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости обнаружил на площадке объявление об удалении некоторых товаров. В нем отмечалось, что в связи с недостоверной информацией о товаре объявление отправлено в блок до внесения всех исправлений. "Также с сайта убраны все реплики, копии, подделки… необходимо такой товар забрать… через 7 дней весь товар будет утилизирован", - добавлялось в объявлении.В компании подтвердили эту информацию и сообщили о запуске системы. "Раньше мы удаляли подобные объявления в ручном режиме, а сегодня запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, которую мы разработали сами и которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении", - сообщили в компании.В четверг замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции. В пресс-службе подтвердили, что сейчас компания занимается разработкой подобной системы.После этого в пресс-службе маркетплейса РИА Новости сообщили, что Wildberries напрямую сотрудничает с отечественными и международными производителями для борьбы с контрафактной продукцией, а также при необходимости применяет санкции к продавцам и может их заблокировать.

https://ria.ru/20220707/wildberries-1801081993.html

https://ria.ru/20220620/bershka-1796819169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, россия, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)