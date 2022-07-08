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Опрос: более половины россиян хотят отдыхать в День семьи, любви и верности
Опрос: более половины россиян хотят отдыхать в День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2022
Опрос: более половины россиян хотят отдыхать в День семьи, любви и верности
Свыше половины россиян хотели бы, чтобы 8 июля — число, когда празднуется День семьи, любви и верности — было выходным, причем сторонников такого решения больше РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T05:34
2022-07-08T05:34
2022-07-08T05:34
общество
россия
госдума рф
день семьи, любви и верности
москва
исследование
superjob
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Свыше половины россиян хотели бы, чтобы 8 июля — число, когда празднуется День семьи, любви и верности — было выходным, причем сторонников такого решения больше среди женщин, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Соответствующее предложение содержится в законопроекте, который был внесен в четверг в Госдуму.Так, специалисты сервиса выяснили, что "56% россиян поддерживают инициативу об установлении выходного дня 8 июля, а 27% высказались против". В ходе исследования опросили 1600 респондентов.Сторонников отдыха в День семьи, любви и верности больше среди женщин: 60% против 52% среди мужчин. При этом россияне, состоящие в браке, поддерживают инициативу чаще холостых и незамужних (60% и 55% соответственно).День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен в России указом президента от 28 июня 2022 года.
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общество, россия, госдума рф, день семьи, любви и верности, москва, исследование, superjob
Опрос: более половины россиян хотят отдыхать в День семьи, любви и верности
Опрос SuperJob: более половины россиян хотят сделать День семьи, любви и верности выходным
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Свыше половины россиян хотели бы, чтобы 8 июля — число, когда празднуется День семьи, любви и верности — было выходным, причем сторонников такого решения больше среди женщин, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Соответствующее предложение содержится в законопроекте, который был внесен в четверг в Госдуму
.
Так, специалисты сервиса выяснили, что "56% россиян поддерживают инициативу об установлении выходного дня 8 июля, а 27% высказались против". В ходе исследования опросили 1600 респондентов.
Сторонников отдыха в День семьи, любви и верности больше среди женщин: 60% против 52% среди мужчин. При этом россияне, состоящие в браке, поддерживают инициативу чаще холостых и незамужних (60% и 55% соответственно).
День семьи, любви и верности — праздник, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен в России
указом президента от 28 июня 2022 года.