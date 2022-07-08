16:15 08.07.2022 (обновлено: 16:25 08.07.2022)
Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах
Министр образования Фальков: число бюджетных мест в вузах увеличили на 38 тысяч
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах в текущем году увеличено на 38 тысяч, 64% выпускников школ смогут поступить на бюджетные места, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента РФ с членами правительства.
"Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению в текущем году мы существенно увеличили, на 38 тысяч, количество бюджетных мест в вузах, из них большинство абсолютное было направлено в субъекты Российской Федерации. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412. При этом 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы. Тем самым, как вы нам поручали, мы стараемся обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны", - сказал Фальков.
Он также добавил, что в этом году почти 64,5% выпускников школ будут иметь возможность поступить на бюджетные места, а в прошлом году этот показатель составлял чуть больше 61%.
Кроме того, министр рассказал, что количество бюджетных мест в аспирантуру в этом году в России увеличили почти на тысячу.
"В этом году мы увеличили существенно количество бюджетных мест в аспирантуру - на 1000 мест в сравнении с прошлым годом. Само по себе это, может быть, ни о чем не говорит, но в сравнении с прошлым годом это (увеличение – ред.) почти на 30%. И в первую очередь вырос объем приема на инженерно-технические науки, а также математические и естественные науки", - сказал Фальков на совещании президента России Владимира Путина с кабинетом министров.