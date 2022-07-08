https://ria.ru/20220708/vuzy-1801264935.html

Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах

Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 08.07.2022

Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в вузах в текущем году увеличено на 38 тысяч, 64% выпускников школ смогут поступить на бюджетные места, сообщил министр науки и высшего... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:15

2022-07-08T16:15

2022-07-08T16:25

общество

владимир путин

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах в текущем году увеличено на 38 тысяч, 64% выпускников школ смогут поступить на бюджетные места, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента РФ с членами правительства."Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению в текущем году мы существенно увеличили, на 38 тысяч, количество бюджетных мест в вузах, из них большинство абсолютное было направлено в субъекты Российской Федерации. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412. При этом 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы. Тем самым, как вы нам поручали, мы стараемся обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны", - сказал Фальков.Он также добавил, что в этом году почти 64,5% выпускников школ будут иметь возможность поступить на бюджетные места, а в прошлом году этот показатель составлял чуть больше 61%.Кроме того, министр рассказал, что количество бюджетных мест в аспирантуру в этом году в России увеличили почти на тысячу."В этом году мы увеличили существенно количество бюджетных мест в аспирантуру - на 1000 мест в сравнении с прошлым годом. Само по себе это, может быть, ни о чем не говорит, но в сравнении с прошлым годом это (увеличение – ред.) почти на 30%. И в первую очередь вырос объем приема на инженерно-технические науки, а также математические и естественные науки", - сказал Фальков на совещании президента России Владимира Путина с кабинетом министров.

https://na.ria.ru/20220627/minobrnauki-1798438555.html

https://ria.ru/20220708/vypuskniki-1801267608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента