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Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 08.07.2022
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Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах
Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах - РИА Новости, 08.07.2022
Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в вузах в текущем году увеличено на 38 тысяч, 64% выпускников школ смогут поступить на бюджетные места, сообщил министр науки и высшего... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:15
2022-07-08T16:25
общество
владимир путин
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах в текущем году увеличено на 38 тысяч, 64% выпускников школ смогут поступить на бюджетные места, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента РФ с членами правительства."Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению в текущем году мы существенно увеличили, на 38 тысяч, количество бюджетных мест в вузах, из них большинство абсолютное было направлено в субъекты Российской Федерации. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412. При этом 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы. Тем самым, как вы нам поручали, мы стараемся обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны", - сказал Фальков.Он также добавил, что в этом году почти 64,5% выпускников школ будут иметь возможность поступить на бюджетные места, а в прошлом году этот показатель составлял чуть больше 61%.Кроме того, министр рассказал, что количество бюджетных мест в аспирантуру в этом году в России увеличили почти на тысячу."В этом году мы увеличили существенно количество бюджетных мест в аспирантуру - на 1000 мест в сравнении с прошлым годом. Само по себе это, может быть, ни о чем не говорит, но в сравнении с прошлым годом это (увеличение – ред.) почти на 30%. И в первую очередь вырос объем приема на инженерно-технические науки, а также математические и естественные науки", - сказал Фальков на совещании президента России Владимира Путина с кабинетом министров.
https://na.ria.ru/20220627/minobrnauki-1798438555.html
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общество, владимир путин, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
16:15 08.07.2022 (обновлено: 16:25 08.07.2022)
 
Фальков рассказал об увеличении количества бюджетных мест в вузах

Министр образования Фальков: число бюджетных мест в вузах увеличили на 38 тысяч

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число бюджетных мест в вузах в текущем году увеличено на 38 тысяч, 64% выпускников школ смогут поступить на бюджетные места, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента РФ с членами правительства.
"Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению в текущем году мы существенно увеличили, на 38 тысяч, количество бюджетных мест в вузах, из них большинство абсолютное было направлено в субъекты Российской Федерации. Таким образом, общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году составляет 580 412. При этом 75% общего количества бюджетных мест направлено в регионы. Тем самым, как вы нам поручали, мы стараемся обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию на территории всей страны", - сказал Фальков.
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Он также добавил, что в этом году почти 64,5% выпускников школ будут иметь возможность поступить на бюджетные места, а в прошлом году этот показатель составлял чуть больше 61%.
Кроме того, министр рассказал, что количество бюджетных мест в аспирантуру в этом году в России увеличили почти на тысячу.
"В этом году мы увеличили существенно количество бюджетных мест в аспирантуру - на 1000 мест в сравнении с прошлым годом. Само по себе это, может быть, ни о чем не говорит, но в сравнении с прошлым годом это (увеличение – ред.) почти на 30%. И в первую очередь вырос объем приема на инженерно-технические науки, а также математические и естественные науки", - сказал Фальков на совещании президента России Владимира Путина с кабинетом министров.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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