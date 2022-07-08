ВТБ запустил программу в сфере реализации инфраструктурных проектов
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. ВТБ запустил программу, направленную на развитие компетенций в области реализации инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба банка.
"Курс "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи для реализации" ориентирован на представителей органов власти, институтов развития и бизнеса. Программа разработана в рамках ESG-стратегии ВТБ, нацеленной на поддержку инициатив в области устойчивого развития", - говорится в пресс-релизе ВТБ. Программа будет масштабирована в других регионах с высоким потенциалом инфраструктурного развития.
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По сообщению пресс-службы, первыми курс успешно завершили слушатели с Дальнего Востока - участниками первого набора программы стали представители администраций Магаданской области, Хабаровского и Приморского края, Республики Саха (Якутия), ФАНУ "Востокгосплан" и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики".
"ВТБ год за годом финансами и экспертизой поддерживает значимые для бизнеса и общества проекты. Дальнейшее развитие инфраструктуры в России требует грамотного структурированного подхода со стороны всех участников этого процесса, а на Дальнем Востоке нужен настоящий прорыв. Потенциал привлечения инвестиций на развитие инфраструктуры в регионе превышает 200 млрд рублей, запрос на компетенции огромен. ВТБ готов делиться накопленным опытом и прикладными знаниями, совместно со слушателями курса формировать сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов – от идеи до эксплуатации", - сказала заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.