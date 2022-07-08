https://ria.ru/20220708/vsu-1801350651.html
Минобороны России заявило о новых случаях размещения ВСУ оружия в школах
Минобороны России заявило о новых случаях размещения ВСУ оружия в школах - РИА Новости, 08.07.2022
Минобороны России заявило о новых случаях размещения ВСУ оружия в школах
Украинские военные и нацподразделения разместили вооружения в школах Сумской, Днепропетровской, Харьковской областей и ДНР, заявил в пятницу начальник... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:50
2022-07-08T21:50
2022-07-08T21:50
в мире
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кривой рог
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинские военные и нацподразделения разместили вооружения в школах Сумской, Днепропетровской, Харьковской областей и ДНР, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия", - сказал он.Кроме того, украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО на территории гимназии № 44 (улица Скрипки) в Кривом Роге, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты.По информации генерала, в Харькове в здании школы №165 (улица Метростроителей) дислоцированы боевики украинского националистического батальона "Кракен", ими оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов."В населенном пункте Нью-Йорк Донецкой Народной Республики в школе №17 (переулок Школьный) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сумская область, кривой рог, вооруженные силы украины
Минобороны России заявило о новых случаях размещения ВСУ оружия в школах
Минобороны России заявило о новых случаях размещения украинскими войсками оружия в школах