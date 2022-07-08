https://ria.ru/20220708/vsu-1801307373.html

Министр обороны Украины оценил численность ВСУ более чем в миллион человек

Министр обороны Украины оценил численность ВСУ более чем в миллион человек - РИА Новости, 09.07.2022

Министр обороны Украины оценил численность ВСУ более чем в миллион человек

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность украинских войск составляет более миллиона человек, сообщило в пятницу украинское... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-08T18:09

2022-07-08T18:09

2022-07-09T01:42

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757694498_0:78:3502:2048_1920x0_80_0_0_f506ef94037ef2432324910fdd9afab0.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность украинских войск составляет более миллиона человек, сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Страна.ua"."Министр обороны Алексей Резников впервые назвал численность украинской армии и сил безопасности во время войны. По его словам, она составляет более 1 миллиона человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua". Утверждается, что в состав украинских войск входят следующие подразделения: вооруженные силы Украины - до 700 тысяч человек, национальная полиция - до 100 тысяч, нацгвардия - до 90 тысяч, пограничники - до 60 тысяч человек.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно. 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В мае Резников заявлял, что Киев хочет мобилизовать миллион человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/voenkomat-1798508562.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, алексей резников, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр