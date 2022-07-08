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ГЭС в Херсонской области продолжает работать после ракетного удара ВСУ
ГЭС в Херсонской области продолжает работать после ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 08.07.2022
ГЭС в Херсонской области продолжает работать после ракетного удара ВСУ
Гидроэлектростанция в Новой Каховке Херсонской области продолжает работать, никаких повреждений от ракетного удара со стороны украинских войск она не получила,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:33
2022-07-08T15:33
2022-07-08T15:34
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ХЕРСОН, 8 июл - РИА Новости. Гидроэлектростанция в Новой Каховке Херсонской области продолжает работать, никаких повреждений от ракетного удара со стороны украинских войск она не получила, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщили ранее в пятницу власти региона."ГЭС как работала, так и работает. Никаких повреждений Каховской гидроэлектростанции нанесено не было", - сказал Леонтьев журналистам.
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в мире, украина
15:33 08.07.2022 (обновлено: 15:34 08.07.2022)
ГЭС в Херсонской области продолжает работать после ракетного удара ВСУ
Глава ВГА Леонтьев: ГЭС в Новой Каховке продолжает работать после ракетного удара ВСУ
ХЕРСОН, 8 июл - РИА Новости. Гидроэлектростанция в Новой Каховке Херсонской области продолжает работать, никаких повреждений от ракетного удара со стороны украинских войск она не получила, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
Ракетный удар был нанесен украинскими войсками по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие, сообщили ранее в пятницу власти региона.
"ГЭС как работала, так и работает. Никаких повреждений Каховской гидроэлектростанции нанесено не было", - сказал Леонтьев журналистам.