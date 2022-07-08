https://ria.ru/20220708/vsu-1801244702.html

Командир шестого казачьего полка ЛНР показал захваченные знамена частей ВСУ

Командир шестого казачьего полка ЛНР показал захваченные знамена частей ВСУ - РИА Новости, 08.07.2022

Командир шестого казачьего полка ЛНР показал захваченные знамена частей ВСУ

Командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных показал захваченные в бою знамена украинских частей,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:27

2022-07-08T15:27

2022-07-08T18:01

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ЛИСИЧАНСК, 8 июл – РИА Новости. Командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных показал захваченные в бою знамена украинских частей, передает корреспондент РИА Новости."Всё взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона "Эдельвейс". Знамя батальона "Донбасс". Знамя 72-й (механизированной) бригады "Черные запорожцы". Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого. Этого генерала мы уничтожили в 2014 году, когда он заходил в Лисичанск. Он был полковником, ему посмертно дали генерала, и они в честь него назвали вот это", - рассказывает Полуполтинных, показывая трофеи на видео РИА Новости.Также он показал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады войск Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Командир казачьего полка Народной милиции ЛНР показал трофейные знамена украинских частей Командир казачьего полка Народной милиции ЛНР показал трофейные знамена украинских частей 2022-07-08T15:27 true PT1M44S

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс