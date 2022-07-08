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Командир шестого казачьего полка ЛНР показал захваченные знамена частей ВСУ - РИА Новости, 08.07.2022
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Командир шестого казачьего полка ЛНР показал захваченные знамена частей ВСУ
Командир шестого казачьего полка ЛНР показал захваченные знамена частей ВСУ - РИА Новости, 08.07.2022
Командир шестого казачьего полка ЛНР показал захваченные знамена частей ВСУ
Командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных показал захваченные в бою знамена украинских частей,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:27
2022-07-08T18:01
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ЛИСИЧАНСК, 8 июл – РИА Новости. Командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных показал захваченные в бою знамена украинских частей, передает корреспондент РИА Новости."Всё взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона "Эдельвейс". Знамя батальона "Донбасс". Знамя 72-й (механизированной) бригады "Черные запорожцы". Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого. Этого генерала мы уничтожили в 2014 году, когда он заходил в Лисичанск. Он был полковником, ему посмертно дали генерала, и они в честь него назвали вот это", - рассказывает Полуполтинных, показывая трофеи на видео РИА Новости.Также он показал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады войск Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html
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Командир казачьего полка Народной милиции ЛНР показал трофейные знамена украинских частей
Командир казачьего полка Народной милиции ЛНР показал трофейные знамена украинских частей
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
15:27 08.07.2022 (обновлено: 18:01 08.07.2022)
 
Командир шестого казачьего полка ЛНР показал захваченные знамена частей ВСУ

Командир шестого казачьего полка ЛНР Полуполтинных показал захваченные знамена частей ВСУ

Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК, 8 июл – РИА Новости. Командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных показал захваченные в бою знамена украинских частей, передает корреспондент РИА Новости.
"Всё взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона "Эдельвейс". Знамя батальона "Донбасс". Знамя 72-й (механизированной) бригады "Черные запорожцы". Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого. Этого генерала мы уничтожили в 2014 году, когда он заходил в Лисичанск. Он был полковником, ему посмертно дали генерала, и они в честь него назвали вот это", - рассказывает Полуполтинных, показывая трофеи на видео РИА Новости.
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Также он показал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады войск Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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