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На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины - РИА Новости, 08.07.2022
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На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины
На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины - РИА Новости, 08.07.2022
На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины
Встреча глав МИД РФ и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро проходит на "полях" министерского заседания G20 в Индонезии. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:45
2022-07-08T09:45
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бразилия
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД РФ и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро проходит на "полях" министерского заседания G20 в Индонезии.Она проходит в закрытом для прессы режиме.Ранее российский министр уже провел встречи с коллегами из Бразилии, Индонезии и Индии, а также пообщался с российскими и иностранными журналистами.
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в мире, индонезия, бразилия, индия, аргентина, сергей лавров
09:45 08.07.2022
 
На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины

Встреча Лаврова и главы МИД Аргентины проходит на "полях" министерского заседания G20

© AP Photo / Pool Photo / Stefani ReynoldsМинистр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Pool Photo / Stefani Reynolds
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД РФ и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро проходит на "полях" министерского заседания G20 в Индонезии.
Она проходит в закрытом для прессы режиме.
Ранее российский министр уже провел встречи с коллегами из Бразилии, Индонезии и Индии, а также пообщался с российскими и иностранными журналистами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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В миреИндонезияБразилияИндияАргентинаСергей Лавров
 
 
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