https://ria.ru/20220708/vstrecha-1801126831.html
На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины
На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины - РИА Новости, 08.07.2022
На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины
Встреча глав МИД РФ и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро проходит на "полях" министерского заседания G20 в Индонезии. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:45
2022-07-08T09:45
2022-07-08T09:45
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД РФ и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро проходит на "полях" министерского заседания G20 в Индонезии.Она проходит в закрытом для прессы режиме.Ранее российский министр уже провел встречи с коллегами из Бразилии, Индонезии и Индии, а также пообщался с российскими и иностранными журналистами.
https://ria.ru/20220708/lavrov-1801123684.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, бразилия, индия, аргентина, сергей лавров
На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины
Встреча Лаврова и главы МИД Аргентины проходит на "полях" министерского заседания G20