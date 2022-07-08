https://ria.ru/20220708/vstrecha-1801126831.html

На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины

На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины - РИА Новости, 08.07.2022

На G20 проходит встреча Лаврова и главы МИД Аргентины

Встреча глав МИД РФ и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро проходит на "полях" министерского заседания G20 в Индонезии. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T09:45

2022-07-08T09:45

2022-07-08T09:45

в мире

индонезия

бразилия

индия

аргентина

сергей лавров

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Встреча глав МИД РФ и Аргентины Сергея Лаврова и Сантьяго Кафиеро проходит на "полях" министерского заседания G20 в Индонезии.Она проходит в закрытом для прессы режиме.Ранее российский министр уже провел встречи с коллегами из Бразилии, Индонезии и Индии, а также пообщался с российскими и иностранными журналистами.

https://ria.ru/20220708/lavrov-1801123684.html

индонезия

бразилия

индия

аргентина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, бразилия, индия, аргентина, сергей лавров