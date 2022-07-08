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Пентагон сообщил о поставках Украине ЗРК NASAMS - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/vooruzhenie-1801345201.html
Пентагон сообщил о поставках Украине ЗРК NASAMS
Пентагон сообщил о поставках Украине ЗРК NASAMS - РИА Новости, 08.07.2022
Пентагон сообщил о поставках Украине ЗРК NASAMS
Соединенные Штаты ожидают, что поставляемые Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS "окажутся на поле боя" в течение нескольких месяцев, сообщил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:03
2022-07-08T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сергей лавров
владимир путин
сша
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что поставляемые Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS "окажутся на поле боя" в течение нескольких месяцев, сообщил высокопоставленный представитель американского минобороны."Все движется, как было решено президентом (США Джо Байденом – ред.). Не могу сообщить деталей, но мы не видим никаких сложностей", - добавил он.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения конфликта на Украине, в то же время выделяя Украине все новую военную помощь.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, владимир путин, сша, россия, украина, нато
21:03 08.07.2022 (обновлено: 22:13 08.07.2022)
 
Пентагон сообщил о поставках Украине ЗРК NASAMS

Пентагон ожидает, что ЗРК NASAMS окажутся на поле боя в течение нескольких месяцев

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что поставляемые Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS "окажутся на поле боя" в течение нескольких месяцев, сообщил высокопоставленный представитель американского минобороны.
"Не готов сообщить точной даты, но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев", - заявил представитель Пентагона, отвечая на вопрос, в какие сроки ожидается поступление ЗРК NASAMS.
"Все движется, как было решено президентом (США Джо Байденом – ред.). Не могу сообщить деталей, но мы не видим никаких сложностей", - добавил он.
В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения конфликта на Украине, в то же время выделяя Украине все новую военную помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Полицейские у здания Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 20:34Специальная военная операция на Украине
США поставят Украине четыре РСЗО HIMARS, заявили в Пентагоне
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСергей ЛавровВладимир ПутинСШАРоссияУкраинаНАТО
 
 
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