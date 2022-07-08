https://ria.ru/20220708/vooruzhenie-1801345201.html

Пентагон сообщил о поставках Украине ЗРК NASAMS

Пентагон сообщил о поставках Украине ЗРК NASAMS - РИА Новости, 08.07.2022

Пентагон сообщил о поставках Украине ЗРК NASAMS

Соединенные Штаты ожидают, что поставляемые Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS "окажутся на поле боя" в течение нескольких месяцев, сообщил... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:03

2022-07-08T21:03

2022-07-08T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сергей лавров

владимир путин

сша

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что поставляемые Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS "окажутся на поле боя" в течение нескольких месяцев, сообщил высокопоставленный представитель американского минобороны."Все движется, как было решено президентом (США Джо Байденом – ред.). Не могу сообщить деталей, но мы не видим никаких сложностей", - добавил он.В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара. Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения конфликта на Украине, в то же время выделяя Украине все новую военную помощь.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220708/pomosch-1801340948.html

сша

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, сергей лавров, владимир путин, сша, россия, украина, нато