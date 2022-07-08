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Сенаторы одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров - РИА Новости, 08.07.2022
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Сенаторы одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров
Сенаторы одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров - РИА Новости, 08.07.2022
Сенаторы одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров
Совет Федерации одобрил на заседании закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, теперь волонтеры, в частности, смогут участвовать в тушении... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:45
2022-07-08T14:45
общество
волонтеры
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, теперь волонтеры, в частности, смогут участвовать в тушении пожаров и ликвидации ЧС.Закон предусматривает включение в число целей волонтерской деятельности содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. Также к перечню целей добровольческой деятельности добавляется участие в поиске граждан, пропавших без вести.Согласно документу, организации, осуществляющие деятельность в соответствующих направлениях, смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, которые предусмотрены законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".Ожидается также, что документ обеспечит единый подход к регулированию в сфере волонтерства в области защиты населения от ЧС.
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общество, волонтеры
14:45 08.07.2022
 
Сенаторы одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров

В Совфеде одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров и ликвидации ЧС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВолонтеры возле грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР
Волонтеры возле грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Волонтеры возле грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, теперь волонтеры, в частности, смогут участвовать в тушении пожаров и ликвидации ЧС.
Закон предусматривает включение в число целей волонтерской деятельности содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. Также к перечню целей добровольческой деятельности добавляется участие в поиске граждан, пропавших без вести.
Согласно документу, организации, осуществляющие деятельность в соответствующих направлениях, смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, которые предусмотрены законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".
Ожидается также, что документ обеспечит единый подход к регулированию в сфере волонтерства в области защиты населения от ЧС.
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