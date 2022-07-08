https://ria.ru/20220708/volontery-1801224915.html

Сенаторы одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров

Сенаторы одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров - РИА Новости, 08.07.2022

Сенаторы одобрили закон об участии волонтеров в тушении пожаров

Совет Федерации одобрил на заседании закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, теперь волонтеры, в частности, смогут участвовать в тушении... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:45

2022-07-08T14:45

2022-07-08T14:45

общество

волонтеры

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании закон о расширении перечня целей добровольческой деятельности, теперь волонтеры, в частности, смогут участвовать в тушении пожаров и ликвидации ЧС.Закон предусматривает включение в число целей волонтерской деятельности содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ. Также к перечню целей добровольческой деятельности добавляется участие в поиске граждан, пропавших без вести.Согласно документу, организации, осуществляющие деятельность в соответствующих направлениях, смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, которые предусмотрены законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".Ожидается также, что документ обеспечит единый подход к регулированию в сфере волонтерства в области защиты населения от ЧС.

https://ria.ru/20220708/sotsseti-1801220944.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, волонтеры