https://ria.ru/20220708/voenkom-1801311162.html

Военного комиссара Крыма отправили под домашний арест

Военного комиссара Крыма отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.07.2022

Военного комиссара Крыма отправили под домашний арест

Суд отправил подозреваемого во взяточничестве военного комиссара Крыма под домашний арест на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:28

2022-07-08T18:28

2022-07-08T18:42

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Суд отправил подозреваемого во взяточничестве военного комиссара Крыма под домашний арест на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщило ранее региональное управление ФСБ. По данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение поручал подчиненным освобождать граждан от призыва на военную службу."Симферопольским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения домашний арест на 2 месяца", - сообщил источник.

https://ria.ru/20220706/semenov-1800818132.html

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, республика крым