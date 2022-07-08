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Военного комиссара Крыма отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.07.2022
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Военного комиссара Крыма отправили под домашний арест
Военного комиссара Крыма отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.07.2022
Военного комиссара Крыма отправили под домашний арест
Суд отправил подозреваемого во взяточничестве военного комиссара Крыма под домашний арест на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:28
2022-07-08T18:42
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Суд отправил подозреваемого во взяточничестве военного комиссара Крыма под домашний арест на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщило ранее региональное управление ФСБ. По данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение поручал подчиненным освобождать граждан от призыва на военную службу."Симферопольским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения домашний арест на 2 месяца", - сообщил источник.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, республика крым
18:28 08.07.2022 (обновлено: 18:42 08.07.2022)
 
Военного комиссара Крыма отправили под домашний арест

Военного комиссара Крыма Лымаря, подозреваемого во взятках, отправили под домашний арест

© Фото : РИА Новости Крым/Дмитрий МакеевВоенный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь
Военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Фото : РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев
Военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Суд отправил подозреваемого во взяточничестве военного комиссара Крыма под домашний арест на два месяца, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.
Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, сообщило ранее региональное управление ФСБ. По данным следствия, Лымарь за денежное вознаграждение поручал подчиненным освобождать граждан от призыва на военную службу.
"Симферопольским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения домашний арест на 2 месяца", - сообщил источник.
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФРеспублика Крым
 
 
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