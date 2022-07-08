https://ria.ru/20220708/vladivostok-1801175051.html
Во Владивостоке ветер сорвал бетонную плиту с фасада дома
Во Владивостоке ветер сорвал бетонную плиту с фасада дома - РИА Новости, 08.07.2022
Во Владивостоке ветер сорвал бетонную плиту с фасада дома
Фасад жилого дома, где бетонная плита упала перед подъездом, поврежден во Владивостоке из-за непогоды, сообщает мэрия. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:28
2022-07-08T12:28
2022-07-08T12:28
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Фасад жилого дома, где бетонная плита упала перед подъездом, поврежден во Владивостоке из-за непогоды, сообщает мэрия.Жители Владивостока в соцсетях сообщали о последствиях сильных ливней, в том числе и об упавшей плите с фасада дома по Океанскому проспекту, где возле подъезда валялись ее куски."Бетонная плита сегодня отслоилась от фасада дома №99 на Океанском проспекте и упала перед входом в подъезд. Здесь проведут комиссионное обследование. После заключения экспертов будет намечен план действий" , - говорится в сообщении.По информации властей, на месте работают специалисты, решается, "как убрать обвалившиеся куски и обезопасить жителей".Ранее сообщалось, что сильные дожди вызвали сход селя во Владивостоке. И хотя серьезных подтоплений удалось избежать, несколько участков в городе оказались подтоплены, менее чем на час было приостановлено движение трамваев. Затруднен проезд на Маковского, 17, а также на перекрестке улицы Иманской и проспекта Красного Знамени.Во Владивостоке действует режим повышенной готовности. С ночи пятницы в городе идет дождь, в отдельных районах – сильный. По данным синоптиков, осадки сохранятся до ночи.
https://ria.ru/20220704/obrushenie-1800016416.html
https://ria.ru/20220707/kran-1800838449.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владивосток, россия
Во Владивостоке ветер сорвал бетонную плиту с фасада дома
Во Владивостоке бетонная плита с фасада жилого дома упала перед подъездом из-за ветра
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости.
Фасад жилого дома, где бетонная плита упала перед подъездом, поврежден во Владивостоке из-за непогоды, сообщает
мэрия.
Жители Владивостока
в соцсетях сообщали о последствиях сильных ливней, в том числе и об упавшей плите с фасада дома по Океанскому проспекту, где возле подъезда валялись ее куски.
"Бетонная плита сегодня отслоилась от фасада дома №99 на Океанском проспекте и упала перед входом в подъезд. Здесь проведут комиссионное обследование. После заключения экспертов будет намечен план действий" , - говорится в сообщении.
По информации властей, на месте работают специалисты, решается, "как убрать обвалившиеся куски и обезопасить жителей".
Ранее сообщалось, что сильные дожди вызвали сход селя во Владивостоке. И хотя серьезных подтоплений удалось избежать, несколько участков в городе оказались подтоплены, менее чем на час было приостановлено движение трамваев. Затруднен проезд на Маковского, 17, а также на перекрестке улицы Иманской и проспекта Красного Знамени.
Во Владивостоке действует режим повышенной готовности. С ночи пятницы в городе идет дождь, в отдельных районах – сильный. По данным синоптиков, осадки сохранятся до ночи.