https://ria.ru/20220708/vladivostok-1801175051.html

Во Владивостоке ветер сорвал бетонную плиту с фасада дома

Во Владивостоке ветер сорвал бетонную плиту с фасада дома - РИА Новости, 08.07.2022

Во Владивостоке ветер сорвал бетонную плиту с фасада дома

Фасад жилого дома, где бетонная плита упала перед подъездом, поврежден во Владивостоке из-за непогоды, сообщает мэрия. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:28

2022-07-08T12:28

2022-07-08T12:28

происшествия

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Фасад жилого дома, где бетонная плита упала перед подъездом, поврежден во Владивостоке из-за непогоды, сообщает мэрия.Жители Владивостока в соцсетях сообщали о последствиях сильных ливней, в том числе и об упавшей плите с фасада дома по Океанскому проспекту, где возле подъезда валялись ее куски."Бетонная плита сегодня отслоилась от фасада дома №99 на Океанском проспекте и упала перед входом в подъезд. Здесь проведут комиссионное обследование. После заключения экспертов будет намечен план действий" , - говорится в сообщении.По информации властей, на месте работают специалисты, решается, "как убрать обвалившиеся куски и обезопасить жителей".Ранее сообщалось, что сильные дожди вызвали сход селя во Владивостоке. И хотя серьезных подтоплений удалось избежать, несколько участков в городе оказались подтоплены, менее чем на час было приостановлено движение трамваев. Затруднен проезд на Маковского, 17, а также на перекрестке улицы Иманской и проспекта Красного Знамени.Во Владивостоке действует режим повышенной готовности. С ночи пятницы в городе идет дождь, в отдельных районах – сильный. По данным синоптиков, осадки сохранятся до ночи.

https://ria.ru/20220704/obrushenie-1800016416.html

https://ria.ru/20220707/kran-1800838449.html

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, владивосток, россия