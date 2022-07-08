https://ria.ru/20220708/vks-1801174327.html

ВКС сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25

ВКС сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25 - РИА Новости, 08.07.2022

ВКС сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25

Российские летчики сбили в Николаевской области два украинских самолета МиГ-29 и Су-25, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:23

2022-07-08T12:23

2022-07-08T12:24

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

миг-29

су-25

су-35с

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские летчики сбили в Николаевской области два украинских самолета МиГ-29 и Су-25, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.В пресс-службе Минобороны добавили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников."...Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области", - говорится в сообщении.

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Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, миг-29, су-25, су-35с, россия, украина, вооруженные силы рф, николаевская область