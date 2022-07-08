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ВС России уничтожили до 375 украинских боевиков в Николаевской области

ВС России уничтожили до 375 украинских боевиков в Николаевской области - РИА Новости, 08.07.2022

ВС России уничтожили до 375 украинских боевиков в Николаевской области

ВС РФ уничтожили в Николаевской области до 375 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:20

2022-07-08T12:20

2022-07-08T12:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

войска воздушно-космической обороны

россия

николаевская область

николаев (украина)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. ВС РФ уничтожили в Николаевской области до 375 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе города Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что "в районе города Николаев ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны, в результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники".

https://ria.ru/20220708/harpoon-1801172650.html

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, россия, николаевская область, николаев (украина)