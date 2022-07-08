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ВС России уничтожили до 375 украинских боевиков в Николаевской области - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/vks-1801173123.html
ВС России уничтожили до 375 украинских боевиков в Николаевской области
ВС России уничтожили до 375 украинских боевиков в Николаевской области - РИА Новости, 08.07.2022
ВС России уничтожили до 375 украинских боевиков в Николаевской области
ВС РФ уничтожили в Николаевской области до 375 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:20
2022-07-08T12:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
россия
николаевская область
николаев (украина)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. ВС РФ уничтожили в Николаевской области до 375 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе города Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что "в районе города Николаев ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны, в результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники".
https://ria.ru/20220708/harpoon-1801172650.html
россия
николаевская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, россия, николаевская область, николаев (украина)
12:20 08.07.2022 (обновлено: 12:33 08.07.2022)
 
ВС России уничтожили до 375 украинских боевиков в Николаевской области

ВКС поразили пункт дислокации 241-й бригады теробороны Украины в районе Николаева

© РИА НовостиМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. ВС РФ уничтожили в Николаевской области до 375 боевиков Украины, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"В результате огневого поражения позиций 188-го батальона 123-й бригады территориальной обороны в районе города Очаков Николаевской области уничтожено до 290 украинских военнослужащих и 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что "в районе города Николаев ВКС России поражен пункт временной дислокации 241-й бригады территориальной обороны, в результате удара ликвидировано до 85 человек личного состава и 15 единиц вооружения и военной техники".
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороныРоссияНиколаевская областьНиколаев (Украина)
 
 
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