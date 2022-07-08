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Верфи России получили заказы на создание более тысячи судов до 2035 года - РИА Новости, 08.07.2022
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Верфи России получили заказы на создание более тысячи судов до 2035 года
Верфи России получили заказы на создание более тысячи судов до 2035 года - РИА Новости, 08.07.2022
Верфи России получили заказы на создание более тысячи судов до 2035 года
Российские верфи получили заказы на строительство свыше тысячи гражданских судов на период до 2035 года с общим объемом инвестиций более 5,5 триллиона рублей,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:03
2022-07-08T19:12
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские верфи получили заказы на строительство свыше тысячи гражданских судов на период до 2035 года с общим объемом инвестиций более 5,5 триллиона рублей, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."У нас есть перспективный план потребности в гражданских судах со стороны наших отечественных заказчиков. Эта потребность зафиксирована в сводном плане на период до 2035 года. … У нас до 2035 года заказов на более чем тысячу судов общим объемом инвестиций более пяти с половиной триллионов рублей", - заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".Тем не менее, этот план будет корректироваться с учётом текущей ситуации."Понятно, что план будет корректироваться с учётом нынешней ситуации. Эта работа и сейчас ведется, но, технологическая оснащенность и вообще готовность наших верфей к выполнению судостроительных заказов можно оценить, как очень-очень высокую", - отметил замглавы Минпромторога.По его словам, российские судостроители могут обеспечить выпуск различных типов судов, начиная от рыбопромысловых и заканчивая атомными ледоколами, а также морскими научно-исследовательскими и крупнотоннажными судами.
https://ria.ru/20220513/sudostroenie-1788426395.html
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экономика
19:03 08.07.2022 (обновлено: 19:12 08.07.2022)
 
Верфи России получили заказы на создание более тысячи судов до 2035 года

Верфи России получили заказы на создание более тысячи гражданских судов до 2035 года

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСудостроительный завод "Залив" в Керчи
Судостроительный завод Залив в Керчи - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Судостроительный завод "Залив" в Керчи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские верфи получили заказы на строительство свыше тысячи гражданских судов на период до 2035 года с общим объемом инвестиций более 5,5 триллиона рублей, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"У нас есть перспективный план потребности в гражданских судах со стороны наших отечественных заказчиков. Эта потребность зафиксирована в сводном плане на период до 2035 года. … У нас до 2035 года заказов на более чем тысячу судов общим объемом инвестиций более пяти с половиной триллионов рублей", - заявил Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
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Тем не менее, этот план будет корректироваться с учётом текущей ситуации.
"Понятно, что план будет корректироваться с учётом нынешней ситуации. Эта работа и сейчас ведется, но, технологическая оснащенность и вообще готовность наших верфей к выполнению судостроительных заказов можно оценить, как очень-очень высокую", - отметил замглавы Минпромторога.
По его словам, российские судостроители могут обеспечить выпуск различных типов судов, начиная от рыбопромысловых и заканчивая атомными ледоколами, а также морскими научно-исследовательскими и крупнотоннажными судами.
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