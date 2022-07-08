https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html

Токсичный доллар. В какой валюте лучше хранить сбережения

Токсичный доллар. В какой валюте лучше хранить сбережения - РИА Новости, 08.07.2022

Токсичный доллар. В какой валюте лучше хранить сбережения

Банки один за другим объявляют хранение долларов и евро платным. До валютных депозитов пока не добрались: не позволяет закон. Впрочем, от этого не легче — снять РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:00

2022-07-08T08:04

ксения юдаева

экономика

центральный банк рф (цб рф)

нью-йорк (город)

россия

китай

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МОСКВА, 8 июля — РИА Новости, Ирина Красикова. Банки один за другим объявляют хранение долларов и евро платным. До валютных депозитов пока не добрались: не позволяет закон. Впрочем, от этого не легче — снять деньги с вкладов нельзя до осени. Где лучше держать кровно заработанные, разбиралось РИА Новости.Уходят в минус"Девалютизация" в России набирает обороты. Госдума приняла закон об отрицательных ставках по вкладам юридических лиц. Теперь банки могут взимать плату с компаний за хранение иностранных денег. Про депозиты речь пока не идет. "Это не обсуждается", — заверила в конце мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.Другое дело — текущие счета. Из-за санкций и ограничений валюта не приносит доход, оправдываются банкиры, поясняя, что несут операционные и финансовые убытки.Издержки переложили на клиентов — ввели комиссию за хранение долларов, евро, швейцарских франков, фунтов стерлингов. По сути, это все равно что отрицательная ставка, так как банку нужно доплачивать.В ЦБ такой маневр не одобрили. Недопустимо менять тарифы в одностороннем порядке, напомнил регулятор в информационном письме. "Уведомление на сайте кредитной организации не считается офертой. Клиент должен дать согласие. Только тогда условия обслуживания можно пересмотреть", — отмечает Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.После письма ЦБ некоторые банки ослабили хватку. Например, "Тинькофф" разрешил бесплатно держать на счете до десяти тысяч условных единиц. Если сумма больше — комиссия один процент в месяц.От этого легче не стало. Никто не хочет платить сверху. Поэтому первая мысль — уходить в наличку. Однако не тут-то было: банки выдают валюту, которая появилась на счетах до девятого марта. Снять можно не больше десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальное — в рублях по рыночному курсу на день операции. "Но деньги надо где-то хранить. За банковскую ячейку тоже придется ежемесячно платить. Не исключено, что больше, чем за обслуживание счета", — предупреждает Арам Налбандян, вице-президент по экономическому анализу инвестиционного Фонда ANIF.Впрочем, можно перевести деньги в валюты, например, стран ЕАЭС, в китайские юани или индийские рупии — за них плату пока не берут.Еще вариант сохранить накопления — переложить средства на вклад. По закону банки обязаны выплачивать проценты по депозитам физических лиц. То есть устанавливать отрицательные ставки не имеют права.С рублевыми проблем не будет. С валютными — сложнее. В большинстве кредитных организаций доходность по ним почти нулевая. Выбирать вклад следует исходя из срока и оперативности доступа к средствам. Оптимальный — до востребования. Но сейчас его мало где можно открыть, услуга практически дефицитная. Кроме того, нужно искать банк, который еще не взимает комиссию. Такие пока есть.Плюс можно отправить средства на иностранный счет или другому человеку за рубежом. Однако с каждым днем провести транзакцию сложнее, и занимает это несколько дней, даже недель. К тому же российские банки попали под санкции, и многих отключили от SWIFT.Эксперты советуют обратить внимание на золото — это хороший способ вложения на долгосрочную перспективу. Минус в том, покупать придется за рубли — а это потери при конвертации. К слову, в марте спрос на благородный металл в России вырос, когда отменили НДС на покупку слитков.Отказаться от доллара и евро"Девалютизация" в банковском секторе идет полным ходом, отмечают аналитики. Причем с прицелом на доллары и евро. Некогда привычные и востребованные валюты становятся токсичным активом."Если с ними невозможно работать, зачем их держать на балансе и платить проценты по вкладам или счетам? Судя по всему, в скором времени у клиентов кредитных организаций не останется выбора. Придется переводить валютные сбережения в рубли. Потом откроют счет в другом банке, если, конечно, в этом будет смысл", — говорит Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований Total Research.К тому же Евросоюз рассматривает очередной, седьмой по счету, пакет антироссийских санкций. Возможно, в него войдут ограничения против Национального клирингового центра. А это ударит по свободной конвертации валюты на бирже."Валютизация" депозитов в нынешних условиях создает дополнительные риски для банков, ранее отметил в отчете ЦБ.Организации, которые несут издержки, делают все, чтобы отбить у населения желание хранить средства в долларах и евро. Причем одними комиссиями на текущие счета не ограничились. Все чаще отказывают открыть вклад в американской и европейской валютах. В китайском юане, турецкой лире, индийской рупии, армянском драме, азербайджанском манате — пожалуйста.Надо сказать, что люди и раньше хранили сбережения не только в долларах и евро. Но тогда требовалась крупная сумма, чтобы открыть депозит. Сейчас иначе: из-за геополитической напряженности и валютных ограничений банки и клиенты ищут альтернативы.Чаще всего предпочитают юань. Доверие к нему растет, поскольку КНР — вторая мировая экономика. Банк страны прогнозирует ускоренный рост ВВП во второй половине года.Однако Китай может попасть под западные санкции. Переводить все накопления в юань не стоит. К тому же доллар по-прежнему главная мировая валюта. Его статусу ничего не угрожает, считают в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. "Международная роль доллара, будь то в торговле, инвестициях или использовании в качестве глобальной резервной валюты, остается достаточно сильной, и на горизонте нет ничего, что могло бы соперничать с ним", — говорится в исследовании банка.Впрочем, там признают, что санкции против России могут способствовать дедолларизации других стран. Однако не надо спешно вкладывать кровно заработанное в экзотические валюты. Главное — понять, для чего они нужны. Нет смысла покупать их из любопытства. Основная функция денег — средство платежа или накопления, напоминают эксперты. Так, юань и иена пригодятся предпринимателям, торгующим с Азией. Остальные альтернативные валюты могут понадобиться в путешествиях.Аналитики советуют применить золотое правило сбережений — не хранить все в одной корзине: диверсификация нивелирует курсовые скачки.

https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

ксения юдаева, экономика, центральный банк рф (цб рф), нью-йорк (город), россия, китай