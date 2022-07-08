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Новые валидаторы появятся на ж/д станциях Московской области

Новые валидаторы появятся на ж/д станциях Московской области - РИА Новости, 08.07.2022

Новые валидаторы появятся на ж/д станциях Московской области

Новые современные валидаторы для оплаты проезда начали устанавливать на железнодорожных станциях Казанского направления в Московской области. Валидаторы... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:25

2022-07-08T18:25

2022-07-08T18:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Новые современные валидаторы для оплаты проезда начали устанавливать на железнодорожных станциях Казанского направления в Московской области. Валидаторы устанавливают в рамках подготовки к запуску МЦД-3, сообщил телеканал "360".Сейчас Центральная пригородная пассажирская компания уже разместила 43 аппарата. Всего планируется установить 148 новых валидаторов.Новые аппараты сделают оплату проезда более удобной: экран почти вдвое больше старого и размещен на уровне глаз. Четкое изображение видно даже в плохую погоду, а специальный козырек защищает технику от дождя. Кроме того, с помощью аппаратов можно будет оплачивать проезд абонементами, электронными билетами и Fast Track для льготников.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)