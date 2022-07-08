https://ria.ru/20220708/uniper-1801308287.html

В правительстве Германии заявили, что не допустят банкротства Uniper

В правительстве Германии заявили, что не допустят банкротства Uniper - РИА Новости, 08.07.2022

В правительстве Германии заявили, что не допустят банкротства Uniper

Правительство ФРГ не допустит банкротства энергоконцерна Uniper, обсуждает меры поддержки компании, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:13

2022-07-08T18:13

2022-07-08T18:33

экономика

германия

uniper

газпром

цены на нефть

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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ не допустит банкротства энергоконцерна Uniper, обсуждает меры поддержки компании, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.Uniper в пятницу запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры."Правительство активно работает над мерами по стабилизации (Uniper). Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованным лицами. По конкретным формам поддержки сейчас ведутся переговоры и потом будет принято решение. С политической точки зрения ясно одно - мы не допустим, чтобы системообразующее предприятие обанкротилось и вследствие этого на мировом энергорынке возникла турбулентность", - заявил Хабек, слова которого приводит пресс-служба министерства.По его словам, принятые в пятницу поправки в закон об энергобезопасности предоставляют различные возможности для действий в этой сфере.В конце июня Uniper отозвал прогноз по прибыли на текущий финансовый год из-за ситуации со снижением поставок газа "Газпромом". Это привело к падению стоимости акций компаний, а международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочные рейтинги энергетических компаний Fortum и Uniper, находящихся на уровне "ВВВ" и "ВВВ-" соответственно, в список на пересмотр с возможностью понижения.

https://ria.ru/20220615/gaz-1795615457.html

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германия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, германия, uniper, газпром, цены на нефть