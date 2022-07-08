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В правительстве Германии заявили, что не допустят банкротства Uniper - РИА Новости, 08.07.2022
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В правительстве Германии заявили, что не допустят банкротства Uniper
В правительстве Германии заявили, что не допустят банкротства Uniper - РИА Новости, 08.07.2022
В правительстве Германии заявили, что не допустят банкротства Uniper
Правительство ФРГ не допустит банкротства энергоконцерна Uniper, обсуждает меры поддержки компании, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:13
2022-07-08T18:33
экономика
германия
uniper
газпром
цены на нефть
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ не допустит банкротства энергоконцерна Uniper, обсуждает меры поддержки компании, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.Uniper в пятницу запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры."Правительство активно работает над мерами по стабилизации (Uniper). Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованным лицами. По конкретным формам поддержки сейчас ведутся переговоры и потом будет принято решение. С политической точки зрения ясно одно - мы не допустим, чтобы системообразующее предприятие обанкротилось и вследствие этого на мировом энергорынке возникла турбулентность", - заявил Хабек, слова которого приводит пресс-служба министерства.По его словам, принятые в пятницу поправки в закон об энергобезопасности предоставляют различные возможности для действий в этой сфере.В конце июня Uniper отозвал прогноз по прибыли на текущий финансовый год из-за ситуации со снижением поставок газа "Газпромом". Это привело к падению стоимости акций компаний, а международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings поместило долгосрочные рейтинги энергетических компаний Fortum и Uniper, находящихся на уровне "ВВВ" и "ВВВ-" соответственно, в список на пересмотр с возможностью понижения.
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экономика, германия, uniper, газпром, цены на нефть
18:13 08.07.2022 (обновлено: 18:33 08.07.2022)
 
В правительстве Германии заявили, что не допустят банкротства Uniper

Министр экономики Германии Хабек заявил, что правительство не допустит банкротства Uniper

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ не допустит банкротства энергоконцерна Uniper, обсуждает меры поддержки компании, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек.
Uniper в пятницу запросил у правительства ФРГ государственную поддержку для стабилизации бизнеса на фоне газового кризиса. Это случилось сразу после того, как немецкий бундестаг принял поправки в закон об энергетической безопасности, которые предусматривают возможность мер стабилизации бухгалтерского баланс компаний критической энергетической инфраструктуры.
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15 июня, 23:21
Блумберг: поставки российского газа немецкой Uniper сократились на четверть
"Правительство активно работает над мерами по стабилизации (Uniper). Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованным лицами. По конкретным формам поддержки сейчас ведутся переговоры и потом будет принято решение. С политической точки зрения ясно одно - мы не допустим, чтобы системообразующее предприятие обанкротилось и вследствие этого на мировом энергорынке возникла турбулентность", - заявил Хабек, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, принятые в пятницу поправки в закон об энергобезопасности предоставляют различные возможности для действий в этой сфере.
В конце июня Uniper отозвал прогноз по прибыли на текущий финансовый год из-за ситуации со снижением поставок газа "Газпромом". Это привело к падению стоимости акций компаний, а международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочные рейтинги энергетических компаний Fortum и Uniper, находящихся на уровне "ВВВ" и "ВВВ-" соответственно, в список на пересмотр с возможностью понижения.
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