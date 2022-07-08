https://ria.ru/20220708/ukraina-1801309908.html
В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье
В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье - РИА Новости, 08.07.2022
В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье
предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области, но попали под удары РСЗО союзных сил, заявил первый заместитель министра информации Донецкой... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:23
2022-07-08T18:23
2022-07-08T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска попытались предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области, но попали под удары РСЗО союзных сил, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала."Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе. Но им не удалось. Только они начали накапливаться живой силой и техникой, туда прилетели наши "Ураганы", — сообщил он.По словам Безсонова, больше ВСУ такой возможности на том направлении не получат.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".В середине марта вооруженный силы взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами. Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей.
https://ria.ru/20220706/zaporozhe-1800566233.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин
18:23 08.07.2022 (обновлено: 18:54 08.07.2022)
В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье
Союзные силы пресекли попытку контрнаступления украинских войск в Запорожской области