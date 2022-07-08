https://ria.ru/20220708/ukraina-1801309908.html

В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье

В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье - РИА Новости, 08.07.2022

В ДНР заявили о пресечении контрнаступления украинских войск в Запорожье

предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области, но попали под удары РСЗО союзных сил, заявил первый заместитель министра информации Донецкой... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:23

2022-07-08T18:23

2022-07-08T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска попытались предпринять попытку контрнаступления в Запорожской области, но попали под удары РСЗО союзных сил, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала."Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе. Но им не удалось. Только они начали накапливаться живой силой и техникой, туда прилетели наши "Ураганы", — сообщил он.По словам Безсонова, больше ВСУ такой возможности на том направлении не получат.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима".В середине марта вооруженный силы взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там создали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами. Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей этих областей.

https://ria.ru/20220706/zaporozhe-1800566233.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин