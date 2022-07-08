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В США назвали победу Украины над Россией фантастикой - РИА Новости, 08.07.2022
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В США назвали победу Украины над Россией фантастикой
В США назвали победу Украины над Россией фантастикой - РИА Новости, 08.07.2022
В США назвали победу Украины над Россией фантастикой
Украина не сможет победить в открытом противостоянии с Россией, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:13
2022-07-08T17:23
в мире
россия
украина
киев
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украина не сможет победить в открытом противостоянии с Россией, пишет американский журнал Foreign Affairs.По мнению автора статьи Бэрри Позена, Киев и Запад должны пересмотреть свои амбиции и перейти от стратегии победы в конфликте к поиску дипломатического компромисса, который положит конец боевым действиям.Автор подчеркнул, что поставки вооружения Киеву и экономические ограничения, введенные против Москвы, только затягивают конфликт."Российская армия слишком сильна, чтобы позволить Киеву свести на нет ее достижения на Донбассе. Население Штатов и Европы, испытывающее неудобства из-за антироссийских санкций, может потерять терпение, и западная поддержка станет менее щедрой", — отметили в издании.Автор подытожил, что в конечном счете Западу нужно будет согласиться на ослабление многих ограничений, а России и НАТО начать новую серию переговоров, которые будут направлены на деэскалацию.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада, вызвав резкий рост темпов инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220708/germaniya-1801150460.html
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украина
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в мире, россия, украина, киев, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, владимир путин
15:13 08.07.2022 (обновлено: 17:23 08.07.2022)
 
В США назвали победу Украины над Россией фантастикой

Foreign Affairs назвал заявления Киева о скорой победе над Россией фантастикой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украина не сможет победить в открытом противостоянии с Россией, пишет американский журнал Foreign Affairs.
По мнению автора статьи Бэрри Позена, Киев и Запад должны пересмотреть свои амбиции и перейти от стратегии победы в конфликте к поиску дипломатического компромисса, который положит конец боевым действиям.
"Украинские лидеры и их покровители утверждают, что победа не за горами, но эта точка зрения все больше смахивает на фантастику", — отмечается в публикации.
Автор подчеркнул, что поставки вооружения Киеву и экономические ограничения, введенные против Москвы, только затягивают конфликт.
"Российская армия слишком сильна, чтобы позволить Киеву свести на нет ее достижения на Донбассе. Население Штатов и Европы, испытывающее неудобства из-за антироссийских санкций, может потерять терпение, и западная поддержка станет менее щедрой", — отметили в издании.
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Автор подытожил, что в конечном счете Западу нужно будет согласиться на ослабление многих ограничений, а России и НАТО начать новую серию переговоров, которые будут направлены на деэскалацию.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада, вызвав резкий рост темпов инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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