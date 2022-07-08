https://ria.ru/20220708/ukraina-1801236516.html
В США назвали победу Украины над Россией фантастикой
В США назвали победу Украины над Россией фантастикой - РИА Новости, 08.07.2022
В США назвали победу Украины над Россией фантастикой
Украина не сможет победить в открытом противостоянии с Россией, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:13
2022-07-08T15:13
2022-07-08T17:23
в мире
россия
украина
киев
нато
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украина не сможет победить в открытом противостоянии с Россией, пишет американский журнал Foreign Affairs.По мнению автора статьи Бэрри Позена, Киев и Запад должны пересмотреть свои амбиции и перейти от стратегии победы в конфликте к поиску дипломатического компромисса, который положит конец боевым действиям.Автор подчеркнул, что поставки вооружения Киеву и экономические ограничения, введенные против Москвы, только затягивают конфликт."Российская армия слишком сильна, чтобы позволить Киеву свести на нет ее достижения на Донбассе. Население Штатов и Европы, испытывающее неудобства из-за антироссийских санкций, может потерять терпение, и западная поддержка станет менее щедрой", — отметили в издании.Автор подытожил, что в конечном счете Западу нужно будет согласиться на ослабление многих ограничений, а России и НАТО начать новую серию переговоров, которые будут направлены на деэскалацию.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада, вызвав резкий рост темпов инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220708/germaniya-1801150460.html
https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, владимир путин
15:13 08.07.2022 (обновлено: 17:23 08.07.2022)
В США назвали победу Украины над Россией фантастикой
Foreign Affairs назвал заявления Киева о скорой победе над Россией фантастикой