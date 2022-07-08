https://ria.ru/20220708/ukraina-1801236516.html

В США назвали победу Украины над Россией фантастикой

В США назвали победу Украины над Россией фантастикой - РИА Новости, 08.07.2022

В США назвали победу Украины над Россией фантастикой

Украина не сможет победить в открытом противостоянии с Россией, пишет американский журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:13

2022-07-08T15:13

2022-07-08T17:23

в мире

россия

украина

киев

нато

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украина не сможет победить в открытом противостоянии с Россией, пишет американский журнал Foreign Affairs.По мнению автора статьи Бэрри Позена, Киев и Запад должны пересмотреть свои амбиции и перейти от стратегии победы в конфликте к поиску дипломатического компромисса, который положит конец боевым действиям.Автор подчеркнул, что поставки вооружения Киеву и экономические ограничения, введенные против Москвы, только затягивают конфликт."Российская армия слишком сильна, чтобы позволить Киеву свести на нет ее достижения на Донбассе. Население Штатов и Европы, испытывающее неудобства из-за антироссийских санкций, может потерять терпение, и западная поддержка станет менее щедрой", — отметили в издании.Автор подытожил, что в конечном счете Западу нужно будет согласиться на ослабление многих ограничений, а России и НАТО начать новую серию переговоров, которые будут направлены на деэскалацию.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада, вызвав резкий рост темпов инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220708/germaniya-1801150460.html

https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html

россия

украина

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, украина, киев, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, владимир путин