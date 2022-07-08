https://ria.ru/20220708/ukraina-1801216223.html
В ЕС призвали выделить бюджет на восстановление железных дорог Украины
В ЕС призвали выделить бюджет на восстановление железных дорог Украины - РИА Новости, 08.07.2022
В ЕС призвали выделить бюджет на восстановление железных дорог Украины
Руководители европейских железных дорог в пятницу договорились о совместной поддержке железным дорогам Украины на фоне военной операции России, призвав Брюссель РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:20
2022-07-08T14:20
2022-07-08T14:22
в мире
украина
евросоюз
брюссель
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ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Руководители европейских железных дорог в пятницу договорились о совместной поддержке железным дорогам Украины на фоне военной операции России, призвав Брюссель включить финансовую помощь на их восстановление в фонд восстановления страны, передает корреспондент РИА Новости.Сообщество европейских железных дорог и инфраструктуры (CER) 8-9 июля проводит в Вене ежегодный саммит, в нем принимают участие около 30 глав европейских железных дорог."Коллеги в Украинских железных дорогах ежедневно работают в немыслимых условиях и рискуют своей жизнью. Им нужна наша поддержка, чтобы железнодорожное движение могло и дальше функционировать на Украине. Поэтому логично и правильно, что мы, европейские железные дороги, даем сильный сигнал и вместе обязуемся помогать", - заявил глава Австрийских федеральных железных дорог и президент CER Андреас Маттэ.Венскую декларацию солидарности и поддержки Украине примут 9 июля.Согласно черновику документа, находящемся в распоряжении РИА Новости, подписавшие документ компании договорились способствовать поставкам украинским железным дорогам технического оборудования и сменных частей в рамках поддержки их реконструкции. Помимо этого, подписавшие декларацию стороны призывают Евросоюз гарантировать, что фонд восстановления Украины будет также включать достаточную финансовую помощь для реконструкции инфраструктуры страны, включая железные дороги.
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800679130.html
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в мире, украина, евросоюз, брюссель
14:20 08.07.2022 (обновлено: 14:22 08.07.2022)
В ЕС призвали выделить бюджет на восстановление железных дорог Украины
В ЕС призвали Брюссель выделить бюджет на восстановление железных дорог Украины
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Руководители европейских железных дорог в пятницу договорились о совместной поддержке железным дорогам Украины на фоне военной операции России, призвав Брюссель включить финансовую помощь на их восстановление в фонд восстановления страны, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщество европейских железных дорог и инфраструктуры (CER) 8-9 июля проводит в Вене ежегодный саммит, в нем принимают участие около 30 глав европейских железных дорог.
"Коллеги в Украинских железных дорогах ежедневно работают в немыслимых условиях и рискуют своей жизнью. Им нужна наша поддержка, чтобы железнодорожное движение могло и дальше функционировать на Украине. Поэтому логично и правильно, что мы, европейские железные дороги, даем сильный сигнал и вместе обязуемся помогать", - заявил глава Австрийских федеральных железных дорог и президент CER Андреас Маттэ.
Венскую декларацию солидарности и поддержки Украине примут 9 июля.
Согласно черновику документа, находящемся в распоряжении РИА Новости, подписавшие документ компании договорились способствовать поставкам украинским железным дорогам технического оборудования и сменных частей в рамках поддержки их реконструкции. Помимо этого, подписавшие декларацию стороны призывают Евросоюз гарантировать, что фонд восстановления Украины будет также включать достаточную финансовую помощь для реконструкции инфраструктуры страны, включая железные дороги.