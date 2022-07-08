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Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 08.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска в пятницу в 13.25 мск выпустили по поселку Доломитное в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:06
2022-07-08T14:06
2022-07-08T14:08
специальная военная операция на украине
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нато
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ДОНЕЦК, 8 июля – РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 13.25 мск выпустили по поселку Доломитное в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сша, нато
14:06 08.07.2022 (обновлено: 14:08 08.07.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть снарядов по Доломитному