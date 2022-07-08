https://ria.ru/20220708/ukraina-1801210794.html

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 08.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска в пятницу в 13.25 мск выпустили по поселку Доломитное в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:06

2022-07-08T14:06

2022-07-08T14:08

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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сша

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ДОНЕЦК, 8 июля – РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 13.25 мск выпустили по поселку Доломитное в Донецкой Народной республике шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

донецкая народная республика

украина

сша

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в мире, донецкая народная республика, украина, сша, нато