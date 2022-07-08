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Журналист показал, откуда украинские танки били по Северодонецку - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801186291.html
Журналист показал, откуда украинские танки били по Северодонецку
Журналист показал, откуда украинские танки били по Северодонецку - РИА Новости, 08.07.2022
Журналист показал, откуда украинские танки били по Северодонецку
Украинские военные вели огонь из танков по Северодонецку и Лисичанску со стороны села Белая Гора Попаснянского района, откуда оба города видно как на ладони,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:04
2022-07-08T13:06
в мире
специальная военная операция на украине
россия
украина
северодонецк
лисичанск
владимир путин
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БЕЛАЯ ГОРА (Луганская Народная Республика), 8 июл – РИА Новости. Украинские военные вели огонь из танков по Северодонецку и Лисичанску со стороны села Белая Гора Попаснянского района, откуда оба города видно как на ладони, рассказал корреспондент РИА Новости, побывавший на месте украинских позиций."Мы находимся в населенном пункте Белая Гора, это господствующая высота над Лисичанско-Северодонецкой агломерацией. Вот видно танковые следы, трубы завода "Азот" (в Северодонецке – ред.), город как на ладони. Собственно, это то, о чем и мы говорили, когда находились по ту сторону Северского Донца в Северодонецке и своими глазами видели... как туда прилетали танковые снаряды", - рассказывает журналист в своем видео.По его словам, в результате одного из попаданий танкового снаряда с этой позиции в Белой Горе был разрушен волонтерский гуманитарный штаб, где местным жителям раздавали воду, медикаменты и продукты. "Тут буквально четыре километра (по прямой до центра Лисичанска - ред). Вполне достаточно, чтобы танк прямой наводкой отстреливался по городу", - добавил журналист.Корреспондент также показал позиции противника непосредственно за жилыми домами. "Видим, что они после себя оставили прямо у жилых домов. Местные жители рассказывают, что здесь у них были огневые позиции", - отмечает он, демонстрируя большое количество пустых гильз от 30-миллиметровых снарядов к артиллерийской зенитной установке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь – последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800283683.html
россия
украина
северодонецк
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в мире, россия, украина, северодонецк, лисичанск, владимир путин
13:04 08.07.2022 (обновлено: 13:06 08.07.2022)
 
Журналист показал, откуда украинские танки били по Северодонецку

Журналист показал, откуда украинские танки били по Северодонецку и Лисичанску

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БЕЛАЯ ГОРА (Луганская Народная Республика), 8 июл – РИА Новости. Украинские военные вели огонь из танков по Северодонецку и Лисичанску со стороны села Белая Гора Попаснянского района, откуда оба города видно как на ладони, рассказал корреспондент РИА Новости, побывавший на месте украинских позиций.
"Мы находимся в населенном пункте Белая Гора, это господствующая высота над Лисичанско-Северодонецкой агломерацией. Вот видно танковые следы, трубы завода "Азот" (в Северодонецке – ред.), город как на ладони. Собственно, это то, о чем и мы говорили, когда находились по ту сторону Северского Донца в Северодонецке и своими глазами видели... как туда прилетали танковые снаряды", - рассказывает журналист в своем видео.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, в результате одного из попаданий танкового снаряда с этой позиции в Белой Горе был разрушен волонтерский гуманитарный штаб, где местным жителям раздавали воду, медикаменты и продукты. "Тут буквально четыре километра (по прямой до центра Лисичанска - ред). Вполне достаточно, чтобы танк прямой наводкой отстреливался по городу", - добавил журналист.
Корреспондент также показал позиции противника непосредственно за жилыми домами. "Видим, что они после себя оставили прямо у жилых домов. Местные жители рассказывают, что здесь у них были огневые позиции", - отмечает он, демонстрируя большое количество пустых гильз от 30-миллиметровых снарядов к артиллерийской зенитной установке.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как областной центр Херсон, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. В ДНР освобожден Мариуполь – последние боевики нацполка "Азов", продолжавшие сопротивляться на комбинате "Азовсталь", сдались в плен 20 мая. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал. Третьего июля была полностью освобождена Луганская Народная Республика.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСеверодонецкЛисичанскВладимир Путин
 
 
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