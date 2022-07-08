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Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя - РИА Новости, 08.07.2022
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Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя
Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя - РИА Новости, 08.07.2022
Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя
Заявления Запада о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдны и добавляют горя украинскому народу, сказал пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:32
2022-07-08T12:36
в мире
украина
владимир путин
россия
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заявления Запада о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдны и добавляют горя украинскому народу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьёз пока ещё ничего и не начинала на Украине."Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников они буквально абсурдны, они абсурдны и они просто добавляют горя для украинского народа. О чём также вчера сказал президент Путин", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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в мире, украина, владимир путин, россия, госдума рф, дмитрий песков
12:32 08.07.2022 (обновлено: 12:36 08.07.2022)
 
Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя

Песков назвал заявления Запада о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдными

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заявления Запада о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдны и добавляют горя украинскому народу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьёз пока ещё ничего и не начинала на Украине.
"Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников они буквально абсурдны, они абсурдны и они просто добавляют горя для украинского народа. О чём также вчера сказал президент Путин", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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Лавров заявил, что воинственная риторика Запада не способствует диалогу
 
В миреУкраинаВладимир ПутинРоссияГосдума РФДмитрий Песков
 
 
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