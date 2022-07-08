https://ria.ru/20220708/ukraina-1801176890.html
Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя
Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя - РИА Новости, 08.07.2022
Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя
Заявления Запада о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдны и добавляют горя украинскому народу, сказал пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:32
2022-07-08T12:32
2022-07-08T12:36
в мире
украина
владимир путин
россия
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заявления Запада о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдны и добавляют горя украинскому народу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьёз пока ещё ничего и не начинала на Украине."Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников они буквально абсурдны, они абсурдны и они просто добавляют горя для украинского народа. О чём также вчера сказал президент Путин", - сказал Песков журналистам в пятницу.
https://ria.ru/20220708/zapad-1801113771.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир путин, россия, госдума рф, дмитрий песков
12:32 08.07.2022 (обновлено: 12:36 08.07.2022)
Песков ответил на заявления о разрешении ситуации на Украине на поле боя
Песков назвал заявления Запада о разрешении ситуации вокруг Украины на поле боя абсурдными