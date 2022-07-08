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Песков объяснил слова Путина, что на Украине ничего всерьез еще не начинали - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801175879.html
Песков объяснил слова Путина, что на Украине ничего всерьез еще не начинали
Песков объяснил слова Путина, что на Украине ничего всерьез еще не начинали - РИА Новости, 08.07.2022
Песков объяснил слова Путина, что на Украине ничего всерьез еще не начинали
Президент России Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:29
2022-07-08T14:59
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине."Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников они буквально абсурдны, они абсурдны и они просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин", — сказал Песков журналистам в пятницу.
https://ria.ru/20220707/putin-1801075253.html
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ситуация в днр и лнр, политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, украина
12:29 08.07.2022 (обновлено: 14:59 08.07.2022)
 
Песков объяснил слова Путина, что на Украине ничего всерьез еще не начинали

Песков объяснил фразу Путина о том, что Россия еще ничего всерьез не начинала на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине.
"Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников они буквально абсурдны, они абсурдны и они просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин", — сказал Песков журналистам в пятницу.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 20:55Специальная военная операция на Украине
Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
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