https://ria.ru/20220708/ukraina-1801175879.html

Песков объяснил слова Путина, что на Украине ничего всерьез еще не начинали

Песков объяснил слова Путина, что на Украине ничего всерьез еще не начинали - РИА Новости, 08.07.2022

Песков объяснил слова Путина, что на Украине ничего всерьез еще не начинали

Президент России Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:29

2022-07-08T12:29

2022-07-08T14:59

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине."Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. И поэтому все вот эти заявления западников они буквально абсурдны, они абсурдны и они просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин", — сказал Песков журналистам в пятницу.

https://ria.ru/20220707/putin-1801075253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, политика, владимир путин, дмитрий песков, россия, украина