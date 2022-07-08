Рейтинг@Mail.ru
Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801136253.html
Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина
Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина - РИА Новости, 08.07.2022
Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина
Конфликт на Украине вызвал раскол в американском обществе, пишет журнал Foreign Policy. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:28
2022-07-08T15:11
владимир путин
ноам хомский
владимир зеленский
украина
россия
сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787943900_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_09406a918f9bd551e78b7fd164d0ff64.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине вызвал раскол в американском обществе, пишет журнал Foreign Policy.Как отмечает издание, часть американцев поддержала президента России Владимира Путина и выступила против поставок нового вооружения Киеву.В качестве примера они привели телеведущего популярного шоу в США на канале Fox News Такера Карлсона, который, по их мнению, делает "прокремлевские" высказывания."Между тем светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине", — добавили обозреватели, отметив, что многие также критикуют политику Владимира Зеленского.Все эти события подчеркивают раскол в США и подтверждают мнение о том, что Вашингтону прежде всего необходимо разобраться во внутренних проблемах, говорится в публикации.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью ВКС России.
https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html
https://ria.ru/20220707/sholts-1801077750.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787943900_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_12b7a187df7342603500782fc379f1b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, ноам хомский, владимир зеленский, украина, россия, сша, нато, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
10:28 08.07.2022 (обновлено: 15:11 08.07.2022)
 
Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина

Foreign Policy: президент России Владимир Путин смог найти активных союзников в США

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине вызвал раскол в американском обществе, пишет журнал Foreign Policy.
Как отмечает издание, часть американцев поддержала президента России Владимира Путина и выступила против поставок нового вооружения Киеву.

"Москва нашла активных союзников в США. Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России", — подчеркнули авторы статьи, указав, что такую позицию заняли как правые, так и левые.

В качестве примера они привели телеведущего популярного шоу в США на канале Fox News Такера Карлсона, который, по их мнению, делает "прокремлевские" высказывания.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 09:11
Французы набросились на Макрона из-за Путина
"Между тем светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине", — добавили обозреватели, отметив, что многие также критикуют политику Владимира Зеленского.
Все эти события подчеркивают раскол в США и подтверждают мнение о том, что Вашингтону прежде всего необходимо разобраться во внутренних проблемах, говорится в публикации.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью ВКС России.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 21:14
Шольц ответил на призывы немцев к завершению санкций против России
 
Владимир ПутинНоам ХомскийВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШАНАТОВ миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала