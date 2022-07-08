https://ria.ru/20220708/ukraina-1801136253.html

Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина

Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина - РИА Новости, 08.07.2022

Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина

Конфликт на Украине вызвал раскол в американском обществе, пишет журнал Foreign Policy. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:28

2022-07-08T10:28

2022-07-08T15:11

владимир путин

ноам хомский

владимир зеленский

украина

россия

сша

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787943900_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_09406a918f9bd551e78b7fd164d0ff64.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине вызвал раскол в американском обществе, пишет журнал Foreign Policy.Как отмечает издание, часть американцев поддержала президента России Владимира Путина и выступила против поставок нового вооружения Киеву.В качестве примера они привели телеведущего популярного шоу в США на канале Fox News Такера Карлсона, который, по их мнению, делает "прокремлевские" высказывания."Между тем светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине", — добавили обозреватели, отметив, что многие также критикуют политику Владимира Зеленского.Все эти события подчеркивают раскол в США и подтверждают мнение о том, что Вашингтону прежде всего необходимо разобраться во внутренних проблемах, говорится в публикации.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью ВКС России.

https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html

https://ria.ru/20220707/sholts-1801077750.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, ноам хомский, владимир зеленский, украина, россия, сша, нато, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии