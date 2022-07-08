10:28 08.07.2022 (обновлено: 15:11 08.07.2022)
Foreign Policy: часть американцев встала на сторону Путина
Foreign Policy: президент России Владимир Путин смог найти активных союзников в США
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине вызвал раскол в американском обществе, пишет журнал Foreign Policy.
Как отмечает издание, часть американцев поддержала президента России Владимира Путина и выступила против поставок нового вооружения Киеву.
"Москва нашла активных союзников в США. Многие члены Республиканской партии открыто встали на сторону России", — подчеркнули авторы статьи, указав, что такую позицию заняли как правые, так и левые.
В качестве примера они привели телеведущего популярного шоу в США на канале Fox News Такера Карлсона, который, по их мнению, делает "прокремлевские" высказывания.
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"Между тем светило американских левых интеллектуалов Ноам Хомский назвал расширение НАТО главной причиной конфликта на Украине", — добавили обозреватели, отметив, что многие также критикуют политику Владимира Зеленского.
Все эти события подчеркивают раскол в США и подтверждают мнение о том, что Вашингтону прежде всего необходимо разобраться во внутренних проблемах, говорится в публикации.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью ВКС России.