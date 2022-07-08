https://ria.ru/20220708/ugol-1801217026.html

Bloomberg рассказал о новой угрозе для энергетики Германии

Bloomberg рассказал о новой угрозе для энергетики Германии - РИА Новости, 08.07.2022

Bloomberg рассказал о новой угрозе для энергетики Германии

Рекордное за пятнадцать лет сезонное обмеление главной реки Германии, Рейна, грозит перебоями в поставках угля, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:22

2022-07-08T14:22

2022-07-08T14:57

германия

энергетика

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Рекордное за пятнадцать лет сезонное обмеление главной реки Германии, Рейна, грозит перебоями в поставках угля, сообщает агентство Bloomberg."Низкий уровень воды означает, что баржи не смогут загружать энергетический уголь в полном объеме. Это может стать двойным ударом по немецким коммунальным службам, поскольку они уже столкнулись с нехваткой судов", — заявил основатель консультационной фирмы по рынку угля Perret Associates Вильгельм Перре.Обмеление реки периодически ограничивает навигацию по Рейну, вынуждая сокращать количество перевозимого груза: например, баржа вместимостью 2500 тонн сможет взять на борт лишь 1600 тонн, отмечает издание.Немецкие энергетические компании уже начали подготовку к зиме, но длительная засуха может привести к задержкам в поставках ресурсов.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Германию эти изменения также не обошли стороной. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.

https://ria.ru/20220704/kholod-1799982116.html

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германия, энергетика, в мире, украина