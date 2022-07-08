https://ria.ru/20220708/udmurtiya-1801286605.html

Глава Удмуртии с супругой наградили 20 семей в День семьи, любви и верности

Глава Удмуртии с супругой наградили 20 семей в День семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2022

Глава Удмуртии с супругой наградили 20 семей в День семьи, любви и верности

Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой в День семьи, любви и верности наградили 20 семей из региона, которые отметили бриллиантовую и золотую... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:09

2022-07-08T17:09

2022-07-08T17:54

общество

александр бречалов

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

ижевск

праздник

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 8 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой в День семьи, любви и верности наградили 20 семей из региона, которые отметили бриллиантовую и золотую свадьбы, сообщили в пресс-службе руководителя республики."Глава республики Александр Бречалов, его супруга Елена и митрополит Удмуртский и Ижевский Викторин наградили медалями "За любовь и верность" 20 семей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, торжественная церемония вручения общественных наград в честь Дня семьи, любви и верности состоялась у памятника Петру и Февронии Муромским в Ижевске.В ведомстве рассказали, что на празднике все пары кружили в вальсе под песни о любви и верности. Среди них Владимир и Оксана Андриановы, они прожили 25 лет вместе, Евгений и Елена Замятины - 33 года вместе, Геннадий и Надежда Богдановы - 44 года, Леонид и Людмила Башкировы - 46 лет, Леонид и Светлана Вершинины - 52 года, Василий и Наталья Морозовы - 33 года, Александр и Нина Борисовы - 58 лет.Кроме того, в этом году "золотую" свадьбу отметили сразу две пары из награждаемых: Анатолий и Галина Банниковы и Александр и Валентина Кулигины."Цветы к памятнику возложила "бриллиантовая" семейная пара - Борис и Тамара Лежневы. В прошлом году они отметили 60 лет совместной жизни. Супруги приехали в Ижевск в 1958 году по комсомольской путевке молодыми специалистами для работы на развивающемся автопроизводстве. Более 35 лет трудились на автозаводе. Борис Васильевич – по специальности инженер-механик, профессиональный конструктор-испытатель. Его жизнь была насыщена поездками за границу для оказания помощи по обслуживанию мотоциклов "Иж" и проведению маркетинговых исследований. Тамара Васильевна всегда была рядом, хранила очаг семьи Лежневых, растила двух дочерей и воодушевляла Бориса Васильевича на новые профессиональные свершения",- сообщает пресс-служба.Власти отметили, что с 2008 года общественную награду "За любовь и верность" в Удмуртии получили уже 944 пары.

https://ria.ru/20220706/udmurtiya-1800786940.html

https://ria.ru/20220617/tekhnopark-1796247945.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, александр бречалов, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), ижевск, праздник, удмуртская республика (удмуртия)