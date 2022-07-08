17:09 08.07.2022 (обновлено: 17:54 08.07.2022)
Глава Удмуртии с супругой наградили 20 семей в День семьи, любви и верности
Глава Удмуртии Бречалов с супругой наградили 20 семей в День семьи, любви и верности
© Фото : предоставлено пресс-службой ОПРФАлександр Бречалов
© Фото : предоставлено пресс-службой ОПРФ
Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 8 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой в День семьи, любви и верности наградили 20 семей из региона, которые отметили бриллиантовую и золотую свадьбы, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Глава республики Александр Бречалов, его супруга Елена и митрополит Удмуртский и Ижевский Викторин наградили медалями "За любовь и верность" 20 семей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, торжественная церемония вручения общественных наград в честь Дня семьи, любви и верности состоялась у памятника Петру и Февронии Муромским в Ижевске.
"Я очень рад, что в Удмуртии семья и дети – это большая ценность. Но это и большой труд. Мы с моей супругой Еленой Николаевной знакомы уже 37 лет, с пятого класса. И это, конечно, не сплошной конфетно-букетный период. Но мы всегда поддерживаем друг друга, и это очень важно. Я всегда с большим трепетом жду этот праздник, потому что чествовать пары, отметившие бриллиантовую и золотую свадьбы – это очень волнительно и здорово. Все те, кто сегодня награждены, являются для нас настоящим ориентиром любви и верности", – цитирует пресс-служба Бречалова.
В ведомстве рассказали, что на празднике все пары кружили в вальсе под песни о любви и верности. Среди них Владимир и Оксана Андриановы, они прожили 25 лет вместе, Евгений и Елена Замятины - 33 года вместе, Геннадий и Надежда Богдановы - 44 года, Леонид и Людмила Башкировы - 46 лет, Леонид и Светлана Вершинины - 52 года, Василий и Наталья Морозовы - 33 года, Александр и Нина Борисовы - 58 лет.
Кроме того, в этом году "золотую" свадьбу отметили сразу две пары из награждаемых: Анатолий и Галина Банниковы и Александр и Валентина Кулигины.
"Цветы к памятнику возложила "бриллиантовая" семейная пара - Борис и Тамара Лежневы. В прошлом году они отметили 60 лет совместной жизни. Супруги приехали в Ижевск в 1958 году по комсомольской путевке молодыми специалистами для работы на развивающемся автопроизводстве. Более 35 лет трудились на автозаводе. Борис Васильевич – по специальности инженер-механик, профессиональный конструктор-испытатель. Его жизнь была насыщена поездками за границу для оказания помощи по обслуживанию мотоциклов "Иж" и проведению маркетинговых исследований. Тамара Васильевна всегда была рядом, хранила очаг семьи Лежневых, растила двух дочерей и воодушевляла Бориса Васильевича на новые профессиональные свершения",- сообщает пресс-служба.
Власти отметили, что с 2008 года общественную награду "За любовь и верность" в Удмуртии получили уже 944 пары.