Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня
Официальный представитель НОАК Ши И: китайская армия провела военные учения возле Тайваня
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", — сообщил Ши И, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Он подчеркнул, что в последнее время США непрерывно предпринимают шаги в тайваньском вопросе в поддержку сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", что "совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе и усугубляет региональную напряженность".
Ши И отметил, что китайская армия готова решительно отстаивать национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность, пресекая любые попытки организовать "независимость Тайваня".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.