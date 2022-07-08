Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/ucheniya-1801105058.html
Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня
Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня - РИА Новости, 08.07.2022
Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня
Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T06:59
2022-07-08T06:59
в мире
китай
тайвань
сша
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747490329_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_de8bf6871b13f9a153ef31d7395841d0.jpg
ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Он подчеркнул, что в последнее время США непрерывно предпринимают шаги в тайваньском вопросе в поддержку сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", что "совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе и усугубляет региональную напряженность".Ши И отметил, что китайская армия готова решительно отстаивать национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность, пресекая любые попытки организовать "независимость Тайваня".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220707/tayvan-1801023888.html
китай
тайвань
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747490329_229:0:2452:1667_1920x0_80_0_0_cd29cdb05775a724ee7defc8a6f76db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, пекин
06:59 08.07.2022
 
Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня

Официальный представитель НОАК Ши И: китайская армия провела военные учения возле Тайваня

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", сообщил Ши И, заявление которого опубликовано в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.
Он подчеркнул, что в последнее время США непрерывно предпринимают шаги в тайваньском вопросе в поддержку сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", что "совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе и усугубляет региональную напряженность".
Ши И отметил, что китайская армия готова решительно отстаивать национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность, пресекая любые попытки организовать "независимость Тайваня".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 17:45
В КНР выступили против сравнения украинского кризиса с тайваньским вопросом
 
В миреКитайТайваньСШАПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала