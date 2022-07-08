https://ria.ru/20220708/ucheniya-1801105058.html

Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня

Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня - РИА Новости, 08.07.2022

Вооруженные силы Китая провели военные учения возле Тайваня

Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T06:59

2022-07-08T06:59

2022-07-08T06:59

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китай

тайвань

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ПЕКИН, 8 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Китая провели военные учения различных видов и родов войск возле Тайваня, заявил в пятницу официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Он подчеркнул, что в последнее время США непрерывно предпринимают шаги в тайваньском вопросе в поддержку сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", что "совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе и усугубляет региональную напряженность".Ши И отметил, что китайская армия готова решительно отстаивать национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность, пресекая любые попытки организовать "независимость Тайваня".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220707/tayvan-1801023888.html

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в мире, китай, тайвань, сша, пекин