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В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика

В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика - РИА Новости, 08.07.2022

В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика

Правоохранительные органы в Мурманской области задержали мужчину, причастного к убийству 8-летнего мальчика в Мончегорске, и предъявили ему обвинение, сообщили... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:22

2022-07-08T13:22

2022-07-08T13:22

происшествия

россия

мончегорск

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

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МУРМАНСК, 8 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы в Мурманской области задержали мужчину, причастного к убийству 8-летнего мальчика в Мончегорске, и предъявили ему обвинение, сообщили в региональном СУСК РФ."В Мончегорске задержан местный житель, причастный к убийству 8-летнего мальчика. Ему предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что установлена причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении 8-летнего мальчика. "Соответствующие доказательства получены в результате грамотно проведенных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также своевременно назначенных и проведенных судебных экспертиз, в том числе медицинских, молекулярно-генетических, криминалистических", - отметили в ведомстве.По данным следствия, 1 июля 2022 года мужчина, находясь в квартире, где жил ребенок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Тело мальчика в этот же день обнаружила его мать. Дело возбудили по п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20220701/pozhiznennoe-1799581023.html

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мончегорск

мурманская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, мончегорск, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область