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В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика - РИА Новости, 08.07.2022
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В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика
В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика - РИА Новости, 08.07.2022
В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика
Правоохранительные органы в Мурманской области задержали мужчину, причастного к убийству 8-летнего мальчика в Мончегорске, и предъявили ему обвинение, сообщили... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:22
2022-07-08T13:22
происшествия
россия
мончегорск
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
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МУРМАНСК, 8 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы в Мурманской области задержали мужчину, причастного к убийству 8-летнего мальчика в Мончегорске, и предъявили ему обвинение, сообщили в региональном СУСК РФ."В Мончегорске задержан местный житель, причастный к убийству 8-летнего мальчика. Ему предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что установлена причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении 8-летнего мальчика. "Соответствующие доказательства получены в результате грамотно проведенных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также своевременно назначенных и проведенных судебных экспертиз, в том числе медицинских, молекулярно-генетических, криминалистических", - отметили в ведомстве.По данным следствия, 1 июля 2022 года мужчина, находясь в квартире, где жил ребенок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Тело мальчика в этот же день обнаружила его мать. Дело возбудили по п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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мончегорск
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происшествия, россия, мончегорск, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область
13:22 08.07.2022
 
В Мурманской области задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего мальчика

В Мончегорске задержали 52-летнего мужчину, причастного к убийству восьмилетнего мальчика

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы в Мурманской области задержали мужчину, причастного к убийству 8-летнего мальчика в Мончегорске, и предъявили ему обвинение, сообщили в региональном СУСК РФ.
Мончегорске задержан местный житель, причастный к убийству 8-летнего мальчика. Ему предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что установлена причастность местного жителя 1970 года рождения к совершению преступления в отношении 8-летнего мальчика. "Соответствующие доказательства получены в результате грамотно проведенных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также своевременно назначенных и проведенных судебных экспертиз, в том числе медицинских, молекулярно-генетических, криминалистических", - отметили в ведомстве.
По данным следствия, 1 июля 2022 года мужчина, находясь в квартире, где жил ребенок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Тело мальчика в этот же день обнаружила его мать. Дело возбудили по п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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