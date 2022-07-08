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Россияне предложили свои идеи по развитию туризма в стране - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220708/turizm-1801254062.html
Россияне предложили свои идеи по развитию туризма в стране
Россияне предложили свои идеи по развитию туризма в стране - РИА Новости, 08.07.2022
Россияне предложили свои идеи по развитию туризма в стране
Жители России выдвинули более 1700 идей по развитию внутреннего туризма, сообщили разработчики проекта по созданию туристического мастер-плана страны на... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:17
2022-07-08T20:19
туризм
россия
москва
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туризм
туристы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Жители России выдвинули более 1700 идей по развитию внутреннего туризма, сообщили разработчики проекта по созданию туристического мастер-плана страны на форсайт-сессии в Нижнем Новгороде.Туристический мастер-план России разрабатывается по инициативе Ростуризма многопрофильным консорциумом под руководством ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Срок реализации проекта — до 2035 года."Онлайн-платформа, где каждый может поделиться предложениями, как сделать путешествия по стране комфортнее и интереснее, начала свою работу 31 мая", — рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ.Сейчас на "Развиваем туризм вместе" собрано 1733 предложения. По количеству идей лидируют Москва, Краснодарский край, Архангельская область и Санкт-Петербург.Одна из самых популярных категорий на платформе — услуги и сервисы. Россияне хотят, чтобы появлялись новые форматы экскурсий, например, во время долгих пересадок в аэропортах. Другая группа предложений касается тематических туров. Кроме того, посетители платформы предлагают организовать точки с едой на пешеходных маршрутах в природных заповедниках, развивать инфраструктуру кемпингов и экотуризм, обустроить места для санитарных остановок на дорогах, создать удобные маршруты общественного транспорта между городами и регионами.Оставить свои предложения или проголосовать за понравившиеся варианты можно до 9 августа 2022 года на сайте проекта.
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россия, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туризм, туристы, инфраструктура, развитие, вэб.рф (вэб)
19:17 08.07.2022 (обновлено: 20:19 08.07.2022)
 
Россияне предложили свои идеи по развитию туризма в стране

Жители России выдвинули более 1700 идей по развитию внутреннего туризма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Кояшское озеро с горы Опук в Крыму
Вид на Кояшское озеро с горы Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Жители России выдвинули более 1700 идей по развитию внутреннего туризма, сообщили разработчики проекта по созданию туристического мастер-плана страны на форсайт-сессии в Нижнем Новгороде.
Туристический мастер-план России разрабатывается по инициативе Ростуризма многопрофильным консорциумом под руководством ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Срок реализации проекта — до 2035 года.
"Онлайн-платформа, где каждый может поделиться предложениями, как сделать путешествия по стране комфортнее и интереснее, начала свою работу 31 мая", — рассказали в пресс-службе ВЭБ.РФ.
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Сейчас на "Развиваем туризм вместе" собрано 1733 предложения. По количеству идей лидируют Москва, Краснодарский край, Архангельская область и Санкт-Петербург.
"Идеи — повод внимательно изучить ситуацию, возможность выявить неочевидный туристический потенциал территорий. Все они обязательно будут проанализированы. Очень здорово, что откликнулось столько людей, заинтересованных в развитии своих регионов", — цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Федерального агентства по туризму РФ Елены Лысенковой.
Одна из самых популярных категорий на платформе — услуги и сервисы. Россияне хотят, чтобы появлялись новые форматы экскурсий, например, во время долгих пересадок в аэропортах. Другая группа предложений касается тематических туров.
Кроме того, посетители платформы предлагают организовать точки с едой на пешеходных маршрутах в природных заповедниках, развивать инфраструктуру кемпингов и экотуризм, обустроить места для санитарных остановок на дорогах, создать удобные маршруты общественного транспорта между городами и регионами.
Оставить свои предложения или проголосовать за понравившиеся варианты можно до 9 августа 2022 года на сайте проекта.
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