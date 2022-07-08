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Reuters: Украина обратилась к Канаде из-за турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 08.07.2022
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Reuters: Украина обратилась к Канаде из-за турбин для "Северного потока"
Reuters: Украина обратилась к Канаде из-за турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 08.07.2022
Reuters: Украина обратилась к Канаде из-за турбин для "Северного потока"
Киев попросил Оттаву не передавать Москве турбину для газопровода "Северный поток", пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:00
2022-07-08T12:12
экономика
канада
газпром
северный поток
siemens
украина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев попросил Оттаву не передавать Москве турбину для газопровода "Северный поток", пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины. "Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай бог, это решение о передаче турбины будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?" — заявил собеседник агентства. "Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это ситуацией с немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).В Кремле отмечали, что прокачка по "Северному потоку" сокращается из-за ситуации с турбиной и из-за санкций, но со стороны России ничего преднамеренного в этом нет. В МИД сообщили, что не обсуждают с Канадой вопрос о турбине, а санкции назвали грубым нарушением международного права.
https://ria.ru/20220623/turbiny-1797661064.html
https://ria.ru/20220706/gaz-1800792469.html
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экономика, канада, газпром, северный поток, siemens, украина
09:00 08.07.2022 (обновлено: 12:12 08.07.2022)
 
Reuters: Украина обратилась к Канаде из-за турбин для "Северного потока"

Reuters узнал о просьбе Украины к Канаде не отдавать России турбину для "Северного потока"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Германии
Газопровод Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев попросил Оттаву не передавать Москве турбину для газопровода "Северный поток", пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины.

"Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай бог, это решение о передаче турбины будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?" — заявил собеседник агентства.
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"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это ситуацией с немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.

После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).

В Кремле отмечали, что прокачка по "Северному потоку" сокращается из-за ситуации с турбиной и из-за санкций, но со стороны России ничего преднамеренного в этом нет. В МИД сообщили, что не обсуждают с Канадой вопрос о турбине, а санкции назвали грубым нарушением международного права.
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