09:00 08.07.2022 (обновлено: 12:12 08.07.2022)
Reuters: Украина обратилась к Канаде из-за турбин для "Северного потока"
Reuters узнал о просьбе Украины к Канаде не отдавать России турбину для "Северного потока"
© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киев попросил Оттаву не передавать Москве турбину для газопровода "Северный поток", пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины.
"Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай бог, это решение о передаче турбины будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?" — заявил собеседник агентства.
"Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Если, не дай бог, это решение о передаче турбины будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?" — заявил собеседник агентства.
"Газпром" с середины июня снизил поставки по "Северному потоку", объяснив это ситуацией с немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.
После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).
В Кремле отмечали, что прокачка по "Северному потоку" сокращается из-за ситуации с турбиной и из-за санкций, но со стороны России ничего преднамеренного в этом нет. В МИД сообщили, что не обсуждают с Канадой вопрос о турбине, а санкции назвали грубым нарушением международного права.
После возникших ограничений "Газпром" заявил, что сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до ста миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, поскольку там сейчас используют только три газоперекачивающих агрегата (ГПА).
В Кремле отмечали, что прокачка по "Северному потоку" сокращается из-за ситуации с турбиной и из-за санкций, но со стороны России ничего преднамеренного в этом нет. В МИД сообщили, что не обсуждают с Канадой вопрос о турбине, а санкции назвали грубым нарушением международного права.