Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России
Вице-президент ЦСР Копейкин: эффект от укрепления рубля вскоре прекратит влиять на цены
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Влияние удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля в ближайшие месяцы прекратят влиять на цены в России, что требует аккуратности денежно-кредитной политики, но не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки, такое мнение РИА Новости высказал первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.
Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае. Основными факторами дефляции в России в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, полагает Минэкономразвития.
"Дефляция по итогам месяца в первую очередь отражает сезонное удешевление овощей и фруктов. Однако заметно дешевел и ряд категорий промышленных товаров, что в значительной мере объясняется сильным рублем и налаживанием цепочек поставок импортных товаров. В то же время эффекты урожая и укрепления рубля прекратят свое действие в ближайшие месяцы, что требует аккуратности как при проведении фискальной так и денежно- кредитной политики. Но видимо не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки", - сказал Копейкин.
Он также отметил, что сохранение санкционных ограничений будет поддерживать разрыв между динамикой внутренних и мировых цен по ряду товарных категорий и сдерживать импортируемую инфляцию.
ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор принял решение уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ставку до 11% годовых. В июне ЦБ еще снизил ставку - до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 22 июля.
Вчера, 21:21В России подорожал йод