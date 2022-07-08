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Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России - РИА Новости, 08.07.2022
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Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России
Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России - РИА Новости, 08.07.2022
Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России
Влияние удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля в ближайшие месяцы прекратят влиять на цены в России, что требует аккуратности... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T22:54
2022-07-08T22:54
экономика
цены на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Влияние удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля в ближайшие месяцы прекратят влиять на цены в России, что требует аккуратности денежно-кредитной политики, но не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки, такое мнение РИА Новости высказал первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае. Основными факторами дефляции в России в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, полагает Минэкономразвития."Дефляция по итогам месяца в первую очередь отражает сезонное удешевление овощей и фруктов. Однако заметно дешевел и ряд категорий промышленных товаров, что в значительной мере объясняется сильным рублем и налаживанием цепочек поставок импортных товаров. В то же время эффекты урожая и укрепления рубля прекратят свое действие в ближайшие месяцы, что требует аккуратности как при проведении фискальной так и денежно- кредитной политики. Но видимо не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки", - сказал Копейкин.Он также отметил, что сохранение санкционных ограничений будет поддерживать разрыв между динамикой внутренних и мировых цен по ряду товарных категорий и сдерживать импортируемую инфляцию.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор принял решение уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ставку до 11% годовых. В июне ЦБ еще снизил ставку - до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 22 июля.
https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
22:54 08.07.2022
 
Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России

Вице-президент ЦСР Копейкин: эффект от укрепления рубля вскоре прекратит влиять на цены

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Влияние удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля в ближайшие месяцы прекратят влиять на цены в России, что требует аккуратности денежно-кредитной политики, но не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки, такое мнение РИА Новости высказал первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.
Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае. Основными факторами дефляции в России в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, полагает Минэкономразвития.
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"Дефляция по итогам месяца в первую очередь отражает сезонное удешевление овощей и фруктов. Однако заметно дешевел и ряд категорий промышленных товаров, что в значительной мере объясняется сильным рублем и налаживанием цепочек поставок импортных товаров. В то же время эффекты урожая и укрепления рубля прекратят свое действие в ближайшие месяцы, что требует аккуратности как при проведении фискальной так и денежно- кредитной политики. Но видимо не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки", - сказал Копейкин.
Он также отметил, что сохранение санкционных ограничений будет поддерживать разрыв между динамикой внутренних и мировых цен по ряду товарных категорий и сдерживать импортируемую инфляцию.
ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор принял решение уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ставку до 11% годовых. В июне ЦБ еще снизил ставку - до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 22 июля.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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