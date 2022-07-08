https://ria.ru/20220708/tseny-1801356040.html

Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России

Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России - РИА Новости, 08.07.2022

Эксперт рассказал, как укрепление рубля повлияет на цены в России

Влияние удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля в ближайшие месяцы прекратят влиять на цены в России, что требует аккуратности... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T22:54

2022-07-08T22:54

2022-07-08T22:54

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Влияние удешевления плодоовощной продукции и эффект от укрепления рубля в ближайшие месяцы прекратят влиять на цены в России, что требует аккуратности денежно-кредитной политики, но не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки, такое мнение РИА Новости высказал первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.Росстат зафиксировал нетрадиционную для июня дефляцию в 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае. Основными факторами дефляции в России в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, полагает Минэкономразвития."Дефляция по итогам месяца в первую очередь отражает сезонное удешевление овощей и фруктов. Однако заметно дешевел и ряд категорий промышленных товаров, что в значительной мере объясняется сильным рублем и налаживанием цепочек поставок импортных товаров. В то же время эффекты урожая и укрепления рубля прекратят свое действие в ближайшие месяцы, что требует аккуратности как при проведении фискальной так и денежно- кредитной политики. Но видимо не препятствует дальнейшему снижению ключевой ставки", - сказал Копейкин.Он также отметил, что сохранение санкционных ограничений будет поддерживать разрыв между динамикой внутренних и мировых цен по ряду товарных категорий и сдерживать импортируемую инфляцию.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор принял решение уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ставку до 11% годовых. В июне ЦБ еще снизил ставку - до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. Следующее заседание Банка России по ставке пройдет 22 июля.

https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html

https://ria.ru/20220708/yod-1801347499.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)