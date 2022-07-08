https://ria.ru/20220708/tsennosti-1801278407.html

Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 08.07.2022

Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

Попытки навязать российскому обществу чужие ценности провалились, было бы правильным ввести в России запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:49

2022-07-08T16:49

2022-07-08T16:59

вячеслав володин

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Попытки навязать российскому обществу чужие ценности провалились, было бы правильным ввести в России запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились", - написал он.Володин также отметил, что "правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей".

https://ria.ru/20210723/gomoseksualnost-1742567597.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, общество, россия, госдума рф