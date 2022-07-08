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Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 08.07.2022
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Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей
Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 08.07.2022
Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей
Попытки навязать российскому обществу чужие ценности провалились, было бы правильным ввести в России запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:49
2022-07-08T16:59
вячеслав володин
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Попытки навязать российскому обществу чужие ценности провалились, было бы правильным ввести в России запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились", - написал он.Володин также отметил, что "правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей".
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вячеслав володин, общество, россия, госдума рф
16:49 08.07.2022 (обновлено: 16:59 08.07.2022)
 
Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

Спикер Госдумы Володин: попытки навязать российскому обществу другие ценности провалились

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Попытки навязать российскому обществу чужие ценности провалились, было бы правильным ввести в России запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились", - написал он.
Володин также отметил, что "правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей".
Формальная запись «несходство характеров», предлагаемая в ЗАГСе, включает в себя целый спектр разнообразных причин: наиболее частыми становятся алкоголизм, агрессивное поведение мужа и измены. - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля 2021, 15:42
Три четверти россиян негативно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
 
Вячеслав ВолодинОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
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