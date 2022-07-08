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Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей
Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей - РИА Новости, 08.07.2022
Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей
Попытки навязать российскому обществу чужие ценности провалились, было бы правильным ввести в России запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:49
2022-07-08T16:49
2022-07-08T16:59
вячеслав володин
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Попытки навязать российскому обществу чужие ценности провалились, было бы правильным ввести в России запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились", - написал он.Володин также отметил, что "правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вячеслав володин, общество, россия, госдума рф
16:49 08.07.2022 (обновлено: 16:59 08.07.2022)
Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей
Спикер Госдумы Володин: попытки навязать российскому обществу другие ценности провалились