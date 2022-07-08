https://ria.ru/20220708/tmtg-1801100416.html

Трамп покинул совет директоров компании TMTG, сообщил NBC

Трамп покинул совет директоров компании TMTG, сообщил NBC - РИА Новости, 08.07.2022

Трамп покинул совет директоров компании TMTG, сообщил NBC

Бывший президент США Дональд Трамп покинул совет директоров компании Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), который он возглавил менее трех месяцев назад, РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T03:02

2022-07-08T03:02

2022-07-08T03:02

флорида

nbc

министерство юстиции сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул совет директоров компании Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), который он возглавил менее трех месяцев назад, сообщает телеканал NBC со ссылкой на корпоративные документы.TMTG — создаваемый Трампом медиа-холдинг, который в том числе управляет приложением Truth Social. В октябре 2021 года TMTG сообщила о слиянии с компанией Digital World Acquisition Corp. (DWAC), что позволило создать новую торгующуюся на бирже компанию потенциальной стоимостью в 1,7 миллиарда долларов.В середине мая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), которая регулирует фондовый рынок, уведомили, что Трамп возглавит совет директоров объединенной компании.По данным NBC, 8 июня в департамент штата Флорида по работе с юридическими лицами поступили документы, согласно которым Трамп и еще пять человек были выведены из состава совета директоров TMTG.При этом спустя несколько недель, в конце июня Комиссия по ценным бумагам и большое жюри федерального суда в Нью-Йорке направили компании повестки о вызове в суд. Предполагается, что вызов связан с расследованием слияния компании Трампа и Digital World Acquisition Corp, которое ведут министерство юстиции США и SEC. Согласно данным NBC, DWAC — "компания-пустышка", предназначенная для поглощения, и в результате слияния компания Трампа получит потенциальный доступ к миллиардам долларов на публичных фондовых рынках.Социальная сеть Truth Social в четверг разместила сообщение, в котором отрицается, что Трамп покинул совет директоров TMTG. Страница "Совет директоров" на сайте Trump Media в четверг была пустой.

https://ria.ru/20220630/tramp-1799271081.html

https://ria.ru/20220702/tramp-1799845904.html

флорида

нью-йорк (город)

вашингтон

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