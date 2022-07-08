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Трамп покинул совет директоров компании TMTG, сообщил NBC - РИА Новости, 08.07.2022
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Трамп покинул совет директоров компании TMTG, сообщил NBC
Трамп покинул совет директоров компании TMTG, сообщил NBC - РИА Новости, 08.07.2022
Трамп покинул совет директоров компании TMTG, сообщил NBC
Бывший президент США Дональд Трамп покинул совет директоров компании Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), который он возглавил менее трех месяцев назад, РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T03:02
2022-07-08T03:02
флорида
nbc
министерство юстиции сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
в мире
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул совет директоров компании Trump Media &amp; Technology Group Corp. (TMTG), который он возглавил менее трех месяцев назад, сообщает телеканал NBC со ссылкой на корпоративные документы.TMTG — создаваемый Трампом медиа-холдинг, который в том числе управляет приложением Truth Social. В октябре 2021 года TMTG сообщила о слиянии с компанией Digital World Acquisition Corp. (DWAC), что позволило создать новую торгующуюся на бирже компанию потенциальной стоимостью в 1,7 миллиарда долларов.В середине мая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), которая регулирует фондовый рынок, уведомили, что Трамп возглавит совет директоров объединенной компании.По данным NBC, 8 июня в департамент штата Флорида по работе с юридическими лицами поступили документы, согласно которым Трамп и еще пять человек были выведены из состава совета директоров TMTG.При этом спустя несколько недель, в конце июня Комиссия по ценным бумагам и большое жюри федерального суда в Нью-Йорке направили компании повестки о вызове в суд. Предполагается, что вызов связан с расследованием слияния компании Трампа и Digital World Acquisition Corp, которое ведут министерство юстиции США и SEC. Согласно данным NBC, DWAC — "компания-пустышка", предназначенная для поглощения, и в результате слияния компания Трампа получит потенциальный доступ к миллиардам долларов на публичных фондовых рынках.Социальная сеть Truth Social в четверг разместила сообщение, в котором отрицается, что Трамп покинул совет директоров TMTG. Страница "Совет директоров" на сайте Trump Media в четверг была пустой.
https://ria.ru/20220630/tramp-1799271081.html
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флорида, nbc, министерство юстиции сша, нью-йорк (город), дональд трамп, в мире, вашингтон, сша
03:02 08.07.2022
 
Трамп покинул совет директоров компании TMTG, сообщил NBC

NBC: Трамп покинул совет директоров компании, деятельность которой расследует минюст

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покинул совет директоров компании Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), который он возглавил менее трех месяцев назад, сообщает телеканал NBC со ссылкой на корпоративные документы.
TMTG — создаваемый Трампом медиа-холдинг, который в том числе управляет приложением Truth Social. В октябре 2021 года TMTG сообщила о слиянии с компанией Digital World Acquisition Corp. (DWAC), что позволило создать новую торгующуюся на бирже компанию потенциальной стоимостью в 1,7 миллиарда долларов.
В середине мая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), которая регулирует фондовый рынок, уведомили, что Трамп возглавит совет директоров объединенной компании.
По данным NBC, 8 июня в департамент штата Флорида по работе с юридическими лицами поступили документы, согласно которым Трамп и еще пять человек были выведены из состава совета директоров TMTG.
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При этом спустя несколько недель, в конце июня Комиссия по ценным бумагам и большое жюри федерального суда в Нью-Йорке направили компании повестки о вызове в суд. Предполагается, что вызов связан с расследованием слияния компании Трампа и Digital World Acquisition Corp, которое ведут министерство юстиции США и SEC. Согласно данным NBC, DWAC — "компания-пустышка", предназначенная для поглощения, и в результате слияния компания Трампа получит потенциальный доступ к миллиардам долларов на публичных фондовых рынках.
Социальная сеть Truth Social в четверг разместила сообщение, в котором отрицается, что Трамп покинул совет директоров TMTG. Страница "Совет директоров" на сайте Trump Media в четверг была пустой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ
 
ФлоридаNBCМинистерство юстиции СШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампВ миреВашингтонСША
 
 
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